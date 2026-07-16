帶日本朋友逛中山區卻踩雷！網推台灣真正必訪景點：別再去日系商圈

現代人偏好出國旅遊，但台灣其實也有諸多值得探訪的旅遊景點，等待旅客們發掘。一名網友發文，稱他帶日本朋友逛台北的中山區商圈，卻發現此地太多日本風格的店家，朋友並不感興趣。對此，網友們紛紛推薦具有台灣風格的旅遊景點，從萬華剝皮寮到深坑老街；再到淡江大橋和當地廟宇，每個景點都具有不同於日本的台灣風味，幫助從外國專程來台旅遊的民眾更好地規劃行程。

一名網友在Threads發文，表示近期日本朋友來台灣旅遊，帶他去逛台北的中山區商圈，卻發現當地實在太多日式風格的店，導致日本朋友逛起來興趣缺缺，於是想請教網友台灣是否有像大稻埕或九份那樣有台灣特色的景點可以逛。原PO補充，從前有去過山上體驗原住民生活，並吃到了具有特色的美食，這類景點就連台灣人也很感興趣。

此文一出，網友們紛紛分享具有濃厚台灣文化的特色景點，其中一位網友介紹，可以帶日本朋友去萬華的剝皮寮逛逛，並將當地的龍山寺與華西街夜市規劃進行程中，此外位於雙北的深坑老街、動物園與貓空也建議規劃進去，可以早上去動物園、中午逛深坑老街、或是直接搭纜車去貓空。

具有文化特色的景點，有位網友推薦去南勢角附近的緬甸街，但該地攤販大多是白天營業，需要注意時間，此外淡水紅毛城的真理大學和齊柏林空間也是很棒的景點、故宮附近更是有原住民博物館能體驗不同的文化。如果能夠去台中的話，除了能去參觀自行車文化館外，更可以規劃騎車的線路，從后里車站一直騎到石岡水壩，欣賞沿途的風光也很不錯。

也有網友推薦將「傳統市場」與「老廟」規劃進行程內，例如淡江大橋加淡水老街、板橋林家花園周邊、圓山保安宮、萬華加青山宮等等；傳統市場則推薦雙連市場加小咖啡店、南門市場加自由廣場，除此之外台灣人最喜歡逛的「小北百貨」也很推薦加入行程中。

老街方面，有網友推薦三峽老街、深坑老街、華山與松菸園區，台灣傳統市場早市的時間大約在早上7點到中午11點，南門市場、東門市場、永春市場也很推薦。如果喜歡花的話，「花市」更是必訪景點，例如建國花市、內湖花市、希望農民市集都可以去逛逛。

如果不希望汗流浹背，另有網友推薦去台北大安區的「永康街」，離捷運站很近，且販有茶、芒果冰、牛軋餅與小籠包，如果不趕時間，可以規劃整天的行程；最後有網友總結，日本人較為喜歡九份、龍山寺這種台灣年輕人並不喜歡去的特色景點，畢竟中山區商圈再繁華也比不過日本，如果行程集中在北部，夜市是最推薦的去處。

一名女網友曾發文指出，不少日本旅客來台行程高度相似，多半集中在永康街、迪化街、龍山寺、九份、十分及台中宮原眼科與各大夜市，其他縣市較少涉足，對此不少留言把矛頭指向「交通與基建」，因為其他地方大眾運輸並不便捷，還是待在北部較為舒適。