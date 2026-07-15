誤認嘴唇藍綠色痕跡是「血管」十多年 她摸到硬物竟擠出整截黑筆芯

許多人身上都有些來路不明的「神祕黑點」，一名女網友日前發文分享，自己從小到大嘴唇上都有一條藍綠色的痕跡，她長年誤以為只是微血管顯現，直到近日用力緊抿嘴唇時，才驚覺皮下竟卡著一塊硬物。在好奇心驅使下，她嘗試用針挑開表皮，沒想到竟然當場夾出一截貨真價實的「黑筆芯」，讓她當場傻眼。

原PO在Threads上貼出照片透露，她大概從國中開始，嘴唇上就有一條長長的藍綠色痕跡，因為表面平整、沒有任何凸起或硬塊，她一直理所當然地當作是皮下的靜脈血管。沒想到，日前她因為做表情時嘴唇用力皺起，意外摸到皮下有不明硬物，才猛然驚覺不對勁。

原PO隨即拿了乾淨的針，將嘴唇薄薄的表皮挑開一個細微小洞，再用手指將嘴唇兩側捏緊，只見一截黑色的筆芯被她用夾子順利拔出。貼文曝光後，網友紛紛笑稱：「這根筆芯在妳嘴裡待到大概都要讀完小學了！」、「滑到最後一張筆芯被夾出來的畫面，完全通體舒暢！」

更有人表示，自己虎口、臉上也有黑點，都是小時候跟同學打鬧，或是被妹妹「一不爽直接拿自動鉛筆插下去」造成的。許多人猜測，嘴唇被刺傷多半是上課睡著時，臉部直接砸向削得很尖的鉛筆所導致。網友也陸續曬出膝蓋、手掌、腳底板甚至指甲縫裡的黑點，表示這些筆芯跟了自己二十幾年，早已和身體和平共處，宛如人體內的化石。

甚至在衛生署（現衛福部）的「台灣諮詢醫院」網站上，也有民眾曾因「五歲時妹妹跟她打鬧，導致鉛筆筆芯插入手掌，過了二十年依然清晰可見、不會痛」而驚慌諮詢。對此，外科醫師謝文淮指出，「如果時間這麼久了也沒有任何異狀，其實可以不要理會」。

事實上，石墨在化學性質上極其穩定，對人體而言幾乎是完全的「惰性物質」，不容易引起免疫排斥反應。當它刺入皮膚且未帶有外來細菌感染時，人體組織會自動在周圍形成一層「纖維囊」將其緊密包覆、隔離，因此常常就像刺青一樣，留下黑藍色的痕跡，卻能與人體相安無事數十年。

不過，雖然石墨本身不具備毒性，但若在遭戳傷的當下，筆芯帶有泥沙或周邊細菌，仍有高度誘發蜂窩性組織炎的風險。若民眾在自己的皮膚底下發現不尋常的顏色，且伴隨發紅、腫痛或硬塊等不適特徵，依然應儘速掛號「皮膚科」或「一般外科」請專業醫師處理評估，切勿自己在家盲目拿針挑挖。