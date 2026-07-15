北漂族想過未來嗎？她憂中年租不到房 網揭不返鄉原因：從沒後悔

不少年輕人為了較高的薪資與便利的交通選擇北漂工作，不過，高昂的房租與買房壓力，也讓部分租屋族開始思考是否值得長期留在雙北。一名網友表示，北部租金動輒每月1萬5000元至2萬元，薪水扣除房租後所剩無幾，若到了40、50歲仍買不起房，還可能面臨房東不續租的問題，讓她無奈直呼，「還不如不要北漂，早點回家鄉止損」。

一名網友在Dcard女孩板以「北漂人有想過以後的路嗎？」為題發文。她表示，北部每月房租約1萬5000元至2萬元，薪水扣掉租金與生活費後，往往存不了多少錢；若買不起雙北房，只能不斷比價，尋找相對便宜的租屋處。

原PO也擔心，部分房東不願意將房子租給年紀較大的租客，若到了40、50歲仍在外租屋，可能隨時面臨房東不續租，被迫重新搬家的情況。若已結婚成家，更可能得全家一起尋找新住處，讓她感嘆，與其承受長期租屋的不確定性，不如早點回家鄉生活。

貼文曝光後，有網友分享自己決定返鄉的經驗，今年被房東要求搬走，後來看到租金比兩年前還貴，「我嚇爛，明年要滾回南部當媽寶了」。也有人認為「台北、新北是個物競天擇的地方」，收入不夠高的人，硬撐幾年後可能還是會回中南部；另有網友選擇留在南部拿5萬多薪水，生活反而比在北部舒服，偶爾還能接外快。

不過，也有網友認為，許多北漂族不只是為了工作，而是希望離開原生家庭、追求獨立生活，「你講的那些缺點都不足以把他們嚇回家鄉」、「我不後悔北漂，因為回家鄉可能拿不到現在的薪水」、「做好投資理財規劃，到老租不到房的時候，不怕沒錢買房，現階段只有努力賺錢存錢」。

另有自稱房東的網友表示，不是所有房東都排斥年長租客，「我自己喜歡租給穩定的客戶，一般是有小孩且孩子大學的這種我最喜歡，就算租客已經50、60歲，我也租喔」，認為租屋是否穩定，仍取決於房東與房客雙方的條件及互動。