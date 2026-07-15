日本旅遊避開這4個月？網友喊「玩到崩潰」一票人認證：比台北還難受

日本因距離台灣近、交通便利，加上四季景色與特色文化深受旅客喜愛，一直是國人最熱門的旅遊目的地之一。不過，近日有網友在社群平台分享，認為每年6、7、8、9月是最不適合前往日本旅遊的時段，原因包括酷暑、梅雨及颱風接連報到，即使沒有遇到下雨或颱風，高溫也足以讓人「走在路上熱到崩潰」，引發大批網友熱烈討論。

原PO表示，自己近幾年都刻意避開6月至9月赴日旅行，因為這段期間不僅容易碰上梅雨季與颱風，天氣也相當炎熱，就算晴天外出，仍會熱得讓人吃不消。貼文曝光後，不少有相同經驗的網友留言認同，「去年8月去日本，出發當天遇到颱風，班機延誤一天，到當地每天都是35、36度高溫，之後就決定不再暑假去日本」、「7到9月真的像在受罪，體感甚至比台北、曼谷還不舒服」。

不過，也有不少人提出不同看法，認為6月到7月初其實仍是不錯的旅遊時機，「6月其實不錯，6月底剛從東京回來，很涼爽，機票也不會太貴」、「6月中去勉強還可以」、「6月去其實不錯，淡季而且天氣舒適」。此外，每年6月至9月正值日本水蜜桃盛產季，也是吸引不少旅客專程造訪的原因之一。

另外，也有網友指出，日本夏季各地祭典與大型花火大會多集中在7、8月舉辦，即使必須忍受高溫，仍有許多人願意為了限定的節慶氛圍安排旅程。不少家長也坦言，因為要配合孩子時間，「大家都知道吧，不是為了小孩暑假誰要7-8月去受罪」、「7、8月超熱，不過很多家裡有小孩的家庭只能這時候去」。

去日本玩除了考量天氣，很多人也會避開當地連假。根據報導，日本每年4月底到5月初都有黃金周，長達10天的休假帶動當地國旅，不少日本民眾會趁此假期到各地遊玩，因此旅遊景點也會有大批人潮，建議想去日本旅行的民眾，最好要避開這段期間。

日本黃金周其實是由4個日期相近的國定假日組成的大型連假，包括4月29日的昭和之日、5月3日憲法紀念日、5月4日綠之日、5月5日兒童之日等，作為日本最長、日本人最期待的連續假期，這段期間也是日本國內旅遊最繁忙的時候。