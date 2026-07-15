冷氣房整晚開液體電蚊香 他醒來疑中毒！醫揭安全使用3原則

夏天蚊蟲增多，不少民眾開始使用各種防蚊產品。一名網友分享，他晚上在密閉房間內同時開冷氣及液體電蚊香，隔天起床後出現舌尖輕微發麻、乾嘔、咳嗽及喉嚨不適等症狀，擔心可能是吸入電蚊香藥劑所致，卻又猶豫「去看醫生會不會太大驚小怪」，引發網友熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，這是他第一次使用液體電蚊香，因為沒有仔細查看產品標示，睡覺時同時開著冷氣和電蚊香。沒想到隔天早上醒來後，陸續出現舌尖麻、乾嘔、一直想咳嗽及喉嚨不舒服等疑似不適症狀。

他隨後打開窗戶及電風扇通風，服用一顆過敏藥，並立即洗澡、更換衣物後出門。直到晚上回家時，症狀已明顯緩解。

文章曝光後，不少網友驚訝表示，自己平時也會整晚開著電蚊香，「一直都這樣開，但沒中毒的我到底」、「我偶爾會忘記，半夜起來聞到味道趕快關」，後來改買可以定時關閉的；「有一陣子睡得特別好，才發現液體電蚊香定時沒關」。

也有人認為，原PO可能對藥劑較為敏感，建議改用蚊帳，或選擇白天無人在家時先開啟電蚊香，「開窗的情況下濃度會被稀釋，等到關掉後你睡著又被咬了…」、「這情況應該比較適合用蚊帳」。

另有網友分享類似經驗，「我也中毒過，隔天早上醒來頭暈目眩，根本沒辦法站立，但那時候覺得喝水排尿就可以解毒，殊不知暈了一個禮拜才去掛急診」、「我也曾經密閉房間開蚊香中毒，睡醒狂上吐下瀉，從此改用蚊帳」。

此外，有網友提醒，飼養貓咪的家庭使用液體電蚊香或含除蟲菊精的防蚊產品時，應格外謹慎。有藥師指出，電蚊香常見成分主要針對昆蟲，多數哺乳類動物可以較快代謝，但貓咪的代謝能力較差；部分體質敏感者也可能出現呼吸道或神經刺激反應。

醫師黃軒曾提醒，使用電蚊香應掌握3項原則：睡前1至2小時先開啟，入睡時關閉，避免整晚持續吸入；房間應保留窗戶縫隙或適度通風，防止藥劑濃度累積；平時則應優先使用紗窗、蚊帳等物理防蚊方式，減少兒童、孕婦及寵物長期接觸化學防蚊產品的機會。