日本訂房要小心！他警告別貪便宜訂1房型：僅一晚就會被「醃入味」

暑假是旅遊旺季，許多人會趁此機會帶孩子出國，而匯率低、距離近的日本更是眾人首選。不過，旅遊達人提醒，千萬不要輕易挑戰日本飯店的「吸菸房」，那些日積月累留下的陳年精華，不只會重擊嗅覺，更會把人浸染成行動煙灰缸，絕對是「日本旅遊的最大陷阱」。

旅遊粉專「風塵萬里 旅人手札」日前發文提醒，日本旅遊訂房時務必小心「吸菸房陷阱」。他表示，在規畫日本自由行時，常會遇到心儀的飯店大爆滿，偏偏有一間價格特別便宜、或是最後一間的吸菸房。這時可別心存僥倖，認為只是一點點菸味，或是開窗、噴除臭噴霧就能忍過去的。

他表示，日本飯店的吸菸房並不是一般所想的「有人抽過菸的房間」，而是無數老菸槍累積數十年留下的精華，一開門那混著阿摩尼亞、陳年焦油味、厚重菸味與壁紙霉味的沉重氣味就會先擊沉你的嗅覺。

接著令人崩潰的是，想開窗散味卻發現窗戶為安全起見「只能開一條小縫」，冷氣空調或空氣清淨機吹出來的也都是菸味，除臭噴霧或酒精在多方夾擊下，脆弱得「像用防蚊液去擋原子彈」一樣無力。

在這樣的房內睡一晚，不管是衣服、包包、行李箱，甚至連頭髮和皮膚，都會被徹底「醃入味」，隔天搭電車，就像個會移動的行動煙灰缸，被路人敬而遠之。為了省幾百塊台幣，惹來整晚難以安眠與頭痛，還要花錢買洗服的除臭劑，得不償失啊。

生動描述引發大批網友共鳴，紛紛表示「隔著螢幕都聞到味道了」、「什麼特級咒物的房間，太可怕了」、「我曾經有幾次住到翻新後的吸菸房（翻新後是非吸菸房），那個味道重到像是我在網咖吸了10小時二手菸一樣」、「跟團有住過吸煙房，衣服真的全部重洗，包包跟其他東西都會沾到煙味，比以前在網咖打工還可怕」。也有人認為，飯店明明已標示吸菸房，硬要訂的人就別怨言一堆。

對此，粉專也強調，發文並非針對吸菸者，「主要還是希望不抽菸或者對氣味敏感的人別覺得訂吸菸房沒差」，若是不幸訂了禁菸房，卻被安排吸菸房，也要據理力爭別默默忍受。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康