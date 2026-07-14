客人開房間最愛說1句話 汽旅櫃檯人員曝真相：沒人在意

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己是汽車旅館櫃台人員，發現不少客人獨自辦理入住後，常會急忙向櫃台解釋同宿兩人的關係。圖／AI生成
一名女網友分享，自己是汽車旅館櫃台人員，發現不少客人獨自辦理入住後，常會急忙向櫃台解釋同宿兩人的關係。圖／AI生成

一名女網友分享，自己是汽車旅館櫃台人員，發現不少客人獨自辦理入住後，等到訪客抵達時，常會急忙向櫃台解釋兩人的關係，像是「這是我女朋友」、「這我老婆啦」，深怕被誤會。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己在汽車旅館擔任櫃台，發現不少人入住時都會有一樣的情況，像是其中一人先開房，另一人稍晚抵達時，對方往往會主動補充「這是我女友」、「這是我老婆」，但對櫃台而言，工作重點只是確認訪客資訊，並不會特別探究彼此身分。

這名女網友補充，櫃台人員即使遇到熟客，通常也會保持專業距離，除非客人主動攀談，否則不會刻意聊天或詢問私人生活。

貼文一出後，不少網友都笑稱「越著急說明，就越讓人覺得怪」、「說白了，解釋就是掩飾」、「會解釋的不外乎2種人，第一次去很呆，或是在做不可告人的事情，又愛面子」、「完全不在乎他們是不是叫外送茶還是出軌、劈腿之類的，真的很浪費時間」、「大家都知道是短租的女友，不用特別解釋的！」、「就跟買保險套遮遮掩掩一樣的道理」。

而提到汽車旅館，不少人第一時間聯想到情侶約會或從事性行為的場所。本站曾報導，有業者分享，許多客人入住其實並非為了親密行為，反而出現各種意想不到的理由，例如有人來打電動、唱KTV、拍短影音、直播，甚至有人只是想好好睡一覺。最讓業者印象深刻的是，竟然還遇過客人專程到汽車旅館「寫報告」，讓他忍不住好奇大家到汽旅最奇葩的理由是什麼？

貼文曝光後引發網友熱烈回應，不少人分享自己的經驗。有人表示曾「開泳池房帶小朋友玩水」，大人還能順便唱歌放鬆；也有人說會專程去泡澡，因為「浴缸大又能躺平」。還有人分享更特殊的用途，例如帶寵物去游泳、停水時去洗澡，甚至有人笑稱曾到汽旅寫報告，「回程塞車乾脆開房把工作完成」。也有網友回憶，曾與朋友「2女4男開房玩桌遊」，遇到警察臨檢時場面一度尷尬。

此外，也有不少人提到汽車旅館空間寬敞、設備齊全，很適合聚會或短暫休息。像是有人分享部門聚餐時曾包下大房型，「二十多人一起吃東西、唱歌」，也有人透露自己曾在手術出院後入住汽旅，只因距離醫院近、方便每天回診。種種經驗讓不少網友直呼，汽車旅館的用途其實比想像中更多元。

汽車旅館 情侶

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