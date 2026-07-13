快訊

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

世足「維京划」熱潮！是國家榮耀還是民族狂熱？

聽新聞
0:00 / 0:00

二伯品牌遭爆抄襲！網喊「一模一樣才算」 律師酸：聽你在叭噗

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅二伯創立的品牌hahababy遭網友指控部分商品設計與日本京都品牌SOU・SOU高度相似。示意圖／Ingimage
網紅二伯創立的品牌hahababy遭網友指控部分商品設計與日本京都品牌SOU・SOU高度相似。示意圖／Ingimage

百萬網紅蔡阿嘎的妻子「二伯」所創立的服飾品牌「hahababy」，近日身陷嚴重的抄襲風暴。許多網友質疑其多款商品的印花圖案，與日本知名京都設計品牌「SOU・SOU」高度相似，就連SOU・SOU官方也坦言已觀察該品牌許久，風波持續擴大。對此，知名法律專家「巴毛律師」陳宇安發文點破，網路流傳「要一模一樣才算抄襲」的說法完全不正確。

巴毛律師陳宇安在臉書粉專發文指出，颱風天隨手刷Threads滿滿都是二伯品牌驚傳抄襲日本SOU・SOU的爭議。她稍微比對後坦言，hahababy確實有非常多商品的圖案與SOU・SOU極其神似，一般大眾在乍看之下根本分不出來是哪個牌子。然而，網路上卻出現許多似是而非的言論，聲稱法律認定必須要一模一樣、連下筆筆觸都相同才算抄襲，讓她忍不住直白反駁：「我聽你在把逋（常作「叭噗」，意指「聽你在胡說八道」）。

陳宇安解釋，「抄襲」是一般日常用語而非嚴格的法律用詞，在《著作權法》中真正的用語是「重製」或「改作」。當案件進入司法程序、判定是否侵害著作權時，法院從來沒有要求必須一模一樣才算違法。陳宇安點破，著作權侵權爭議的判定標準有三：

第一、原作品是否受著作權保護：必須確認原作品是否具備「原創性」。以SOU・SOU而言，其原創者脇阪克二都已出書闡述設計理念並出版作品集，其花樣屬於人類智慧的結晶、具備原創性。

第二、被告是否曾經接觸過原創作品：二伯過去曾公開透露自己非常喜歡SOU・SOU的風格，因此法律上幾乎可以肯定她實質接觸過日方商品，做出來的高度雷同圖樣很難推諉為純屬巧合。

第三、是否達到法律上的「實質近似」：實質近似從來沒有要求一定要一模一樣。

針對部分網友護航「不就是畫花朵跟圓點點，誰都可以畫」，陳宇安強調，法院絕不會因為被告只更動了百分之幾的比例就判定不侵權；哪怕作品存在些微差異，只要原創作品「最具有辨識度、最具創作性」的核心靈魂部分被高度重現，在法律上仍可能構成侵權。

陳宇安最後補充，台灣法院早就有過類似的判定先例，像是「台南地方法院100年度智訴字第9號」判決，就是在處理衣服圖案侵權。

蔡阿嘎 網紅 京都 日本 品牌 法律 律師 抄襲 著作權

延伸閱讀

誰無辜？蔡阿嘎夫妻Hahababy陷抄襲疑雲 網怒：最慘的是這群人

蔡阿嘎AI畫圖掀熱議 知名畫家憂：藝術家養成路正消失

Hahababy捲雙重危機！嘎嫂二伯哽咽回應「抄襲日牌」爭議　產品遭檢舉待查證

二伯品牌抄襲疑雲延燒！為何仍難平息質疑？品牌顧問解析危機處理6步驟

相關新聞

買伴手禮怕超重？地勤突遞「神祕告示牌」免費托運 達人證實：常發生

許多出國旅遊的熱血追星族回程最怕買太多導致隨身行李超重。不過，近日有網友分享，自己在機場辦理登機時，手提行李竟能「免費改為托運」，讓他興奮直呼「超爽ㄉ！」不少有經驗的空中飛人也紛紛直言，熱門航線的窄體客機其實相當常見。

二伯品牌遭爆抄襲！網喊「一模一樣才算」 律師酸：聽你在叭噗

百萬網紅蔡阿嘎的妻子「二伯」所創立的服飾品牌「hahababy」，近日身陷嚴重的抄襲風暴。許多網友質疑其多款商品的印花圖案，與日本知名京都設計品牌「SOU・SOU」高度相似，就連SOU・SOU官方也坦言已觀察該品牌許久，風波持續擴大。對此，知名法律專家「巴毛律師」陳宇安發文點破，網路流傳「要一模一樣才算抄襲」的說法完全不正確。

夏天熱炸卻滿街運動鞋？ 妹子曬「新買涼鞋」遭吐槽：像婆媽穿的

夏日氣溫持續飆升，有民眾觀察發現，路上穿涼鞋的人似乎越來越少，反而滿街都是厚重的包鞋與運動鞋。一名女大生對此感到困惑，發文請益「大家夏天真的都不穿涼鞋了嗎？是我太老派嗎？」不料貼文曝光後，網友一面倒無情吐槽：「老派的不是涼鞋，是妳這雙鞋！」

誰無辜？蔡阿嘎夫妻Hahababy陷抄襲疑雲 網怒：最慘的是這群人

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯（李佩潔）自創品牌「Hahababy」，近期陷入嚴重的抄襲疑雲。有網友指出其商品圖樣與知名的日本知名設計品牌「SOU・SOU」極度相似，甚至有網友直接發信向日方求證。品牌陷入山寨風波，也直接影響到購買消費者的穿著意願，一名網友在Threads上發文詢問「請問現在穿hahababy出門是不是很丟臉阿」。

巴威颱風假補眠30小時！一票上班族狂讚：周休三日真的有用

巴威颱風日前帶來久違的颱風假，讓不少7、8月沒有連假、也沒有暑假的上班族獲得難得的休息時間。一名網友就在社群平台Threads發文直呼，「打從心底真心謝謝這個颱風假」，更感嘆這次放假讓人深刻體會到，「週休三日才有真正休息的感覺」，貼文曝光後引發大批網友共鳴。

「呂秀蓮我愛妳」震撼全台！補教名師湯尼陳高速公路 T 霸告白

2002年，補教名師湯尼陳在高價租下的T霸廣告上，向副總統呂秀蓮公開示愛，成為台灣媒體熱話。這次浪漫行為引發廣泛關注，然而湯尼陳多年後悔此舉，盼外界淡忘此事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。