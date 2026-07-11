巴威颱風來襲 宜蘭民宿業者被問「可包棟嗎？」傻眼：賣鬧啦

中颱「巴威」侵襲台灣，北部多縣市在7月10日停班停課一天，各地首長紛紛呼籲民眾避免非必要外出，不過仍有旅客計畫趁著颱風假出遊，引發討論。一名宜蘭民宿業者就在社群平台透露，收到旅客詢問「7月11日、12日可以包棟嗎？」讓他相當傻眼，直呼「賣鬧啦！颱風天，乖乖待在家好嗎？」

業者在Threads貼出與旅客的對話截圖表示，由於宜蘭地處迎風面，每逢颱風來襲都容易出現強風豪雨，停電情形也相當常見，因此不建議旅客此時前往旅遊。他回覆對方，颱風期間宜蘭很容易停電，一旦停電，民宿內的娛樂設備幾乎都無法使用，「在民宿沒電是要玩什麼？真的不要開玩笑。」

業者也坦言，颱風天不僅影響旅遊品質，更攸關人身安全。若旅客入住後遇上停電、道路受阻，甚至需要員工冒著風雨前往協助或清潔，都可能增加意外風險，因此希望大家能以安全為優先，避免在颱風期間安排出遊行程。

貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論，「颱風天待在自己家就好，出門幹嘛？沒東西可以吃、沒東西可以玩，還有斷電的風險」、「宜蘭颱風嚴重的話很容易停電呢，是要來這當成三溫暖嗎？」、「希望風雨過後大家可以儘快恢復營業」。

多數人稱讚業者有良心，認為相較於部分業者堅持不退款或僅提供改期，主動勸退旅客的做法值得肯定，「良心店家，現在好多店家都不願退錢」、「很棒的店家耶！追蹤，下次去直接列入首選名單」、「良心店家欸！我們的包棟老闆還在堅持叫我先把尾款付清」、「超有良心，推推」。