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颱風假「太陽超大」衝去租YouBike！她見1幕傻眼 網爆共鳴：我也是
因應巴威颱風來襲，全台不少縣市都宣布停班停課。一名女網友分享，原本還沒有感受到風雨，準備租YouBike前往體檢，結果要準備掃碼才發現颱風天放假會暫停營運，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，本來要騎腳踏車去體檢，準備掃碼租借時才發現颱風天不能租，讓她直呼「外面超熱、太陽超大，只能用走的去體檢」。
貼文一出後，不少網友都表示「停班停課就是要妳呆在家不要出門，任何公共設施都沒有上班」、「沒錯，安全考量是應該這樣」、「有道理，就算妳敢騎，但調度車輛的物流會停工」、「YouBike有保險，颱風出事機率大增，當然要停止服務」、「好唷！我也是今天才知道」、「可惡，想趁機種花的說，直接被封殺」。
不過，也有網友分享自身經驗，指出「我之前也被這個陰過一次，害我當天搭計程車來回上班，好險有雙倍薪水沒那麼痛」、「我6點多租成功，吃完早餐要再租就暫停服務了」、「桃園早上5:30就沒辦法租」、「我剛剛本來也要租，發現不能就回家牽腳踏車」。
巴威颱風今（11）日凌晨觸陸，全台風雨增加，各類交通也因颱風侵襲而有所變動。《聯合新聞網》整理了台鐵、高鐵以及捷運、輕軌等營運相關訊息，讓民眾能盡快掌握資訊，以免撲空。
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