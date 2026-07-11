外國人來台遇颱風！提前囤糧遇1事PO網 台人笑：學到精髓了

巴威颱風持續逼近台灣，不少民眾提前到超市採買泡麵、零食等物資，以備颱風期間減少外出。對此，一名來台學中文的外國人「迪馬」也跟著入境隨俗，在颱風來前囤糧，沒想到颱風還沒真正影響台灣，他準備好的食物就已經全部吃光，逗趣經歷曝光後，笑翻一票台灣網友。

外國人「迪馬」在社群平台「Threads」表示，為了迎接巴威颱風，自己事先準備了一些物資，不過沒想到還沒等到颱風來襲，就已經把囤好的食物全部吃完。

貼文一出後，吸引4萬名網友按讚，紛紛笑稱「颱風甚至還沒來耶」、「你入境隨俗，學到了台灣人的精髓」、「恭喜，你今天正式成為台灣人」、「那就再去買，然後跟其他已經吃完的人一起排隊」、「可以再去補貨惹」、「好棒，食物就是要趁新鮮吃的」、「這就是台灣人颱風天囤貨的目的」。

事實上，每當颱風來襲前，各地超市都會掀起民生物資採買潮，其中泡麵貨架更是被民眾掃購一空。本站曾報導，一名網友分享，近期到全聯採買時，發現整排泡麵全數售完，貨架上只剩「香菜牛肉麵」及「小雞麵」，讓他直呼「颱風天想買泡麵吃，只剩這些選擇」。

貼文一出後，不少網友都表示「居然連雙響炮和阿Q都沒有」、「這次連雙響炮都沒了？」、「香菜口味這麼不受歡迎嗎？」、「我寧願餓死」、「滯銷款換人當了嗎？」、「看得出來沒人想吃香菜」、「颱風天最適合看大家都不吃什麼了」。

不過，也有網友回應「我厭香菜，但這款真的滿好吃的，是香菜粉微微的提味而已」、「這一款很好吃耶」、「辣味蓋過香菜味」、「其實很好吃，辣辣的微過癮」。