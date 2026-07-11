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反對放颱風假的人很自私？他怒轟「道德魔人」：別替老闆瞎操心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為，反對放颱風假的人相當自私，認為這些人總是站在道德制高點檢討別人。示意圖／聯合報系資料照 潘俊宏
一名網友認為，反對放颱風假的人相當自私，認為這些人總是站在道德制高點檢討別人。示意圖／聯合報系資料照 潘俊宏

颱風來襲是否該放颱風假，一直都是網友熱議話題。對此，一名網友認為，反對放颱風假的人相當自私，認為這些人總是站在道德制高點檢討別人。對他而言，颱風是否侵襲、是否造成災情，本來就不是人力能決定的事情，對於不用因放假被扣薪的勞工來說，颱風假只是難得的小確幸。

這名網友在Dcard以「颱風假」為題，指出不少道德魔人只要聽到有人希望放颱風假，就會批評對方幸災樂禍、只想偷懶，讓他相當不能認同。他指出，天災並非任何人能控制，若能依法放假、不影響薪資，想休息一天並沒有錯。

這名網友進一步說明，有人認為「想放假就自己請假」或「乾脆離職」，但請假會影響考績，與颱風假本質完全不同，更直言基層勞工領著幾萬元薪水，根本沒必要替高薪老闆操心。

貼文一出後，不少網友都表示「我不想少賺一天錢，跟你不想花自己的假一樣啊，大家都為了自己利益，大家都自私，有什麼好抱怨」、「我覺得風雨大卻不放很可惡，因為勢必得自己請假，但如果風雨趨緩，其實也沒有太大的危險，那我覺得放颱風假反而說不過去」、「對啊，我就自私我不想放颱風假，我更不希望颱風會來」、「政府硬一點，要就強制所有營業場所停業，一堆放假衝去逛街才讓人反感，不然以後改早上五點宣布算了」、「為了防災、災後清理，放颱風假很合理啊，為了出去玩去、看電影就很自私啊，入職前一個月要上班幾天不是都說好了嗎？」。

不過，也有網友回應「不是仁義道德，而是颱風假本意已變質」、「颱風假主要是預防災害，和災害後重建，結果現在變成玩樂假，像是賺到一樣」、「每個人的立場不同啦，我待過蠻多間的公司颱風就是無薪假，對缺錢的人來說也算損失吧」、「我放假會扣薪，所以還是要上班，羨慕大家颱風天好像都真的放假了」。

本站曾報導，颱風巴威持續逼近台灣，全台11日僅台東、金門宣布正常上班上課，尤其台東縣政府公告一出，縣長饒慶鈴的臉書粉專隨即湧入大批網友留言，紛紛刷起「咕嚕咕嚕」，希望縣府能重新評估、變更停班停課決定。

事實上，根據中央氣象署預報觀察，巴威雖逼近台灣，但主要風雨熱區集中於北部、東北部及迎風面山區。台東本島位處中央山脈背風側，預估白天平地風雨相對有限，雖然沿海有長浪、局部強陣風，山區也可能出現較大雨勢，但本島都會區整體仍未達停班停課標準，因此縣府決定正常上班上課。

但值得注意的是，此次停班停課並非全縣一致。受到颱風外圍環流及海象影響較大的蘭嶼、綠島，因交通及安全風險較高，已宣布停班停課，顯示縣府仍依各地實際情況分區應變，而非採取單一標準。

颱風假

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