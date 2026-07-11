颱風假外送突停！師園鹹酥雞「461元餐點150元轉賣」 PO文意外找到苦主

受中颱巴威影響，多地宣布停班停課，外送平台Foodpanda、Uber Eats也依規定於前一晚11時暫停服務，讓不少餐飲業者措手不及。台北知名鹽酥雞店「師園」當時已有多筆餐點完成製作，卻因沒有外送員可配送，眼看餐點可能全部報廢，店家臨時改以低價販售給現場民眾，引發網友熱議。

一名網友在Threads分享，自己當晚壓線趕到師園時，發現店家已經關燈，原本只是想碰碰運氣詢問是否還能購買，沒想到店員請一旁阿姨拿出一袋餐點，直接表示「150元就好」。他與朋友當下還搞不清楚狀況，付款後才發現，手上的餐點外送訂單原價高達461元，回頭才意識到，應該是因颱風假導致外送全面暫停，店家才將原本準備外送的餐點便宜賣給現場客人。

網友到師園買鹹酥雞，發現因為颱風天無法外送緣故，所以店家直接把原本做好的餐點便宜售出。圖／Threads網友@lun.0327.lun授權提供，未經同意禁止使用。

原PO也幽默表示，看到外送單上的訂購人姓名後，忍不住發文笑說：「江先生抱歉了，我們把你的師園吃掉了。」貼文曝光後吸引超過30萬人瀏覽，更意外釣出該筆訂單的苦主現身回應，表示當晚確實有下單，但因外送平台依規定停止服務，餐點最終無法送達，不過平台後續會協助退款，因此並不介意。

事件也引發大批網友討論，不少人笑稱「江先生很會點，都是我愛吃的」、「師園乾脆推出江先生套餐」、「這單看起來超好吃」，也有許多人稱讚店家做法，認為與其直接報廢，不如讓現場民眾低價帶回，既減少浪費，也讓顧客受惠，可說是雙贏。

對此，店家負責人也現身留言說明，由於外送平台系統晚間11時自動關閉訂單，現場已完成製作的餐點頓時沒有外送員可配送，員工擔心大量食物報廢，加上打烊時間將近，才決定將部分餐點便宜賣給現場客人，其餘剩下的餐點則全數送給外送員，希望不要浪費食物。

根據《TVBS》報導，業者受訪時坦言，當時因颱風外送政策突然切換，現場一片混亂，員工也不清楚平台後續金流如何處理，才會做出低價販售的決定。他也表示，若自己當時在現場，應該會直接免費送給顧客，而非收取費用。目前已向平台確認相關申訴機制，店家仍可申請取回該筆訂單款項，也希望當天花150元購買餐點的民眾能回店辦理退費。