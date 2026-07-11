巴威颱風假像放1周？超市貨架掃空畫面曝光 網笑：台灣人的防颱儀式感

中颱巴威持續逼近台灣，中央氣象署今（11）日清晨持續發布海上陸上颱風警報。根據上午最新資訊，巴威颱風暴風圈已於凌晨接觸宜蘭、花蓮陸地，全台多地風雨逐漸增強，20縣市也宣布停班停課。由於不少民眾提前採買防颱物資，各大超市、量販店再度出現掃貨潮，引起網路熱烈討論。

有網友在Threads分享超市現場畫面，只見貨架幾乎被一掃而空，不僅泡麵區所剩無幾，連蔬菜、生鮮、肉品、雞蛋，以及乾糧、餅乾、罐頭等商品也被大量搶購，讓原PO忍不住笑說，「只有台灣人可以把一天的颱風假，過得像一個禮拜。」貼文曝光後迅速吸引大批網友朝聖，掀起熱議。

不少人留言笑稱，「颱風天是泡麵日，中秋節是烤肉節，台灣人有過節的方式」、「感覺就是儀式感而已，然後當天可能還是會出門吃飯」、「剛好找到理由可以大肆買買買」、「一定要把購物車裝滿啊」、「好像世界末日一樣，空到不能再空」。也有人納悶表示，「我剛剛才在問，為什麼二砂糖也會被搶光」，還有熱心網友建議，如果超市買不到泡麵，不妨到小北、寶雅或五金雜貨賣場碰碰運氣。

面對民眾瘋狂採買，就連超市店員也忍不住苦笑表示，「結帳的我覺得客人都瘋了，颱風是要來，不是要定居欸。」其他網友則打趣說，「台灣人喜歡跟風，看到別人在搶，好像不搶就虧了」、「我覺得根本是當拜拜，拜五臟廟」、「颱風走了人也胖了」、「不怕淹水，只怕沒得吃」，認為防颱採買早已成為不少人面對颱風時的固定儀式。

根據報導，除了台灣人到超市搶購外，韓籍啦啦隊女神李多慧也加入囤糧行列，但她一踏進賣場，就被眼前滿滿的排隊人潮震撼，忍不住驚呼「排隊的人也太多了吧！」，面對超乎預期的排隊隊伍，最後決定放棄採買直接回家，並表示自己就是「性子很急的韓國人」，花不了太多時間排隊等結帳。