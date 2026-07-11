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颱風麵靈魂「茄汁鯖魚罐頭」紅黃兩色差在哪？她活40年也不知 廠商揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
提起颱風假，在家中煮「颱風麵」是不少人的共同回憶，而茄汁鯖魚罐頭更是颱風麵的靈魂。記者林琮恩／攝影
提起颱風假，在家中煮「颱風麵」是不少人的共同回憶，而茄汁鯖魚罐頭更是颱風麵的靈魂。記者林琮恩／攝影

巴威颱風侵襲台灣，許多縣市7月10日、11日兩天接連宣布停班停課，呼籲民眾盡量待在家中減少外出。提起颱風假，在家中煮「颱風麵」是不少人的共同回憶，而茄汁鯖魚罐頭更是颱風麵的靈魂。

不過日前有網友在Threads上發文，表示自己的老公想煮颱風麵，並強調要買紅色的茄汁鯖魚罐頭。但原PO指出茄汁鯖魚罐頭其實有紅黃兩種，並直言自己「活到40歲，還是分不清楚黃色跟紅色到底差在哪」。

文章引來許多網友討論，有人認為是使用的部位不同，「剛剛問我媽媽得到的答案是，紅色是中間，黃色是頭尾部分，以上許媽媽不認真回答，若有誤不要怪我」；也有人認為是口味不同，「紅色是辣味，黃色是正常味」。

其實，根據同榮牌罐頭的官網，茄汁鯖魚罐頭黃色、紅色罐在原料，配料及調味方面完全一樣。只是早期北部只販售紅罐、南部只販售黃罐，消費者已產生了既定印象，因此製造商才將此二項商品同時上架，讓消費者可以自由選擇購買。

什麼是颱風麵？

聯合新聞網此前曾報導，颱風麵是台灣南部在颱風天時常煮的簡易麵食，通常包括茄汁鯖魚罐頭與冰箱內現有的雞蛋、青菜或蔥花等食材，是不少人的童年回憶。

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巴威颱風侵襲台灣，許多縣市7月10日、11日兩天接連宣布停班停課，呼籲民眾盡量待在家中減少外出。提起颱風假，在家中煮「颱風麵」是不少人的共同回憶，而茄汁鯖魚罐頭更是颱風麵的靈魂。

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