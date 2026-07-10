巴威颱風假「最慘爐主」！低渣3天喝下清腸藥 下秒收停診通知崩潰

巴威颱風持續逼近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，全台包括連江縣等12縣市10日宣布停班停課，台中市、南投縣則自晚間6時起實施。正當許多民眾為意外獲得颱風假感到開心時，一名準備接受腸胃鏡檢查的網友卻因停診通知瞬間崩潰，被網友封為「颱風假最慘爐主」。

該名網友在社群平台Threads發文表示，原本預約10日接受健康檢查及腸胃鏡檢查，為了事前準備，已經連續3天進行低渣飲食。沒想到9日才剛喝下第一瓶清腸藥，隨即收到健檢中心通知，因應颱風停班停課，10日暫停看診。

原PO提及通知內容寫道，「原預定當日健檢來賓，請於上班日後利用網路或來電改期」。原PO看到消息後，忍不住哀號「天公伯啊」，更崩潰表示，之後重新預約檢查，不但低渣飲食得重來一次，清腸藥也要再喝一次。

這段經歷在網路上引發熱烈討論，貼文吸引逾百萬人關注。許多網友留言笑稱，「目前看到最慘第一名」、「比悲傷還悲傷的故事」、「大家普天同慶，只有你在哀號」、「只能說尬電了，先去買三百元鹽酥雞消消氣」，還有人安慰，「往好處想，多賺一盒低渣代餐」、「好險清腸藥只喝了一瓶，如果低渣三天加上三劑瀉藥都喝了，應該會更傻眼想哭吧」。

有過來人也分享類似經驗，提醒每年7月至9月正值颱風季，安排腸胃鏡檢查前最好多加考量。一名網友表示，自己前年原本要接受檢查，先後遇上山陀兒及康芮颱風，「最後我低渣了三次共九天才照到」。有網友笑稱，「結論：沒事別排7-9月做大腸鏡」、「謝謝你讓我知道以後照大腸鏡要避開颱風季節」。對此原PO也提醒，「2024年康芮颱風是10月底來的」。

另有網友透露，當天辦公室瀰漫著「絕對不會放颱風假」的氣氛，同事還準時下班趕回家服用清腸藥，沒想到晚間真的宣布停班停課，讓人替他捏一把冷汗。不過也有民眾表示，自己預約的健檢中心即使遇到颱風假仍正常營運，因此可以放心喝下清腸藥。