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她考駕照筆試…見這題型怒喊「有病吧」 一票人點頭：難怪一堆三寶

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣駕照筆試題目設計近日引發討論。示意圖／ingimage
台灣駕照筆試題目設計近日引發討論。示意圖／ingimage

台灣駕照筆試題目設計近日引發討論，一名女網友在Dcard發文表示，自己剛回台灣考取駕照，原本認為筆試考交通規則、交通號誌，甚至基本醫療常識都合理，沒想到題目卻出現大量罰鍰金額、駕照牌照吊扣幾個月、吊銷後多久才能重考等細節，讓她忍不住直呼：「台灣駕照筆試題目有病吧！」

原PO表示，駕照筆試若是測驗駕駛人是否理解交通規則，或是否知道遇到事故時該怎麼處理，她完全可以接受；但她不解的是，題目為何要考「沒扣安全帶罰多少錢」、「酒駕撞死人罰多少錢」、「駕照牌照吊銷吊扣幾個月」等內容。

她質疑，這些題目多半只是在考考生能不能記住一堆數字，「背各種數字意義何在？」她也直言，許多已經上路多年的駕駛，現在若回頭重考筆試，恐怕未必能順利通過。

原PO認為，交通考照制度真正該測驗的，應是駕駛人對道路安全、行車規則與風險判斷的理解，而不是要求考生短時間背下各種罰鍰與行政處分。她也批評，台灣教育長期把「會背東西」和「聰明」畫上等號，但許多內容考完後很快就忘，對實際開車幫助有限。

貼文曝光後，不少網友認同原PO看法，認為駕照筆試確實有不少題目過度偏向背誦，「真的，不教路權觀念，就要你背罰金，好像是在告訴你那些違規很廉價，盡量違規沒關係一樣」、「我也覺得背什麼罰金多少錢要幹嘛？不是應該著重於規則嗎」、「多少錢？幾個月？考完當下全忘」、「所以台灣才這麼多不適任駕駛，甚至連基本的變換車道要打方向燈、保持安全距離、不能行駛人行道都不知道」。

不過，也有網友認為筆試本身並非最大重點，「說實在話我覺得筆試沒問題，重點是路考應該更嚴格，筆試我都100分，我覺得那是遊戲規則」；另有網友認為，罰則本來就是交通法規的一部分，考生在考照前知道違規代價並非沒有意義，「我認為就是警惕，看到這些數字就會特別避免違規，如果只是跟你說什麼不能做，但是沒跟你說會怎麼懲罰，可能會導致大家一開始不會特別注意這些項目」。

事實上，台灣道路安全問題長年受到關注，根據交通安全入口網統計，2026年1至4月道路交通事故30日死亡人數達897人，平均每日約7.5人死亡，其中機車騎士死亡530人、高齡者死亡377人、路口事故死亡311人、酒駕事故死亡40人。如何讓駕照考試不只是「背題庫」，而是更有效培養駕駛人的風險意識與道路判斷能力，也成為網友討論焦點。

駕照 台灣 交通違規 交通安全

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