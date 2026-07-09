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赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

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赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

聯合新聞網／ 綜合報導
台中太平一間炸雞店員工腳踩雞皮拍惡搞片，遭網友撻伐「太噁心」。圖／截自GoogleMap
台中太平一間炸雞店員工腳踩雞皮拍惡搞片，遭網友撻伐「太噁心」。圖／截自GoogleMap

台中連鎖炸雞店「伍兩五炸雞」太平二店爆發食安爭議，一名員工「赤腳踩雞皮」還拍影片上傳IG，隨後影片被轉發至各種社群平台，引發網友強烈撻伐，痛批「太太噁心」、「以後不敢吃」，店家Google評論也遭大批一星負評灌爆。對此，業者緊急澄清，稱影片內雞皮是報廢食材，已立即開除該員工，並配合主管機關調查。

影片中可看見，一名男員工赤裸上身、站進裝滿雞皮的盆子裡反覆踩踏，並對著鏡頭嘻笑稱「幫雞皮去角質」，周圍還有3、4盆疑似裝滿「待處理」雞皮的容器。這段影片曝光後迅速在Threads等平台發酵，網友紛紛大罵「太噁心」、「什麼噁心店家」、「剛剛本來要叫他們家外送，幸好沒有」。

此事也引發消費者強烈不滿，大批網友湧入店家的Google評論灌爆一星負評，甚至惡搞店名改為「用腳踩炸雞專賣店」、「純腳工製作」，並將標籤改為「腳底按摩店」，曾消費過的民眾也留言要求退費，質疑衛生管理有漏洞。

業者9日緊急發布道歉聲明，指出經內部查證，影片中的雞皮為「報廢食材」，並未對外販售，該員工抱持好玩的想法以報廢品錄製影片，沒想到遭惡意公開流傳，造成大眾誤導，令消費者感到不安與困擾。業者表示，現已將該員工開除並追究法律責任，也會加強員工訓練，同時主動聯繫並全力配合主管機關調查。

不過，網友對此聲明並不領情，仍是留言質疑「這麼大量跟我們說是報廢品，這個公關很棒噢」、「這個量說是報廢品」、「我信你個鬼」、「報廢品？我不信…影片的那個人明明就是老闆，消費者都知道」、「檢驗驗得出有沒有被『用腳踩過』嗎」。

《中時新聞網》報導，食安處已對此完成錄案，將派員前往稽查。若查獲業者違反《食品良好衛生規範準則》，將責令限期改善；若複查仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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