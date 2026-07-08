外送APP隱藏選項！點蛋餅竟能免費「加愛」 實測結果揭曉

現代人習慣使用外送平台解決三餐，有時也會遇到神秘的選項。一名女網友在Threads分享了一張圖片，可看到某家早餐店的餐點中有個「加愛」選項。原來是她使用外送APP點餐時，意外發現除了常見的加起司、加泡菜以外，居然還有一個十分特別的選項叫做「加愛」，而且是不需要額外收費的。

這個新奇的加點項目立刻勾起了原PO的好奇心，餐點抵達後原PO大方曬出答案，「老闆給我愛心和兩根香腸哦」。充滿驚喜的餐點內容曝光後，立刻引來許多網友前來留言回覆，紛紛讚嘆「早餐店夠忙了，老闆還加一個 『加愛』的服務，還不收費」、「今天我也點了炒泡麵加愛」，甚至有網友稱讚這是「變好吃的魔法」。

一名網友發現早餐店的外送餐點中，有一個「加愛」選項。圖擷自foodpanda APP

其中一名網友分享自己的「加愛」內容，貼出早餐店老闆隨餐附贈的手寫信，信中溫暖地寫道「願我們都可以向陽而生，最幸運的您」，一字一句都充滿人情味。

事實上，今年4月也有女網友在Threads分享過這件事。她表示早上到公司叫早餐，因為看到選項有「加愛」就下意識勾選，送來之後「還真的加了愛」。這位女網友點的是麻辣炒泡麵，收到老闆的字卡，寫著「祝您快樂每一天，每天都順利又溫暖，每天都無比開心」，就連餐點的蓋子、紙盒也都寫上祝福的話語，洋溢著滿滿的愛。