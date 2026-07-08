快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聽新聞
0:00 / 0:00

外送APP隱藏選項！點蛋餅竟能免費「加愛」 實測結果揭曉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現早餐店的外送餐點中，出現一個「加愛」選項。蛋餅示意圖。 圖／AI生成
一名網友發現早餐店的外送餐點中，出現一個「加愛」選項。蛋餅示意圖。 圖／AI生成

現代人習慣使用外送平台解決三餐，有時也會遇到神秘的選項。一名女網友在Threads分享了一張圖片，可看到某家早餐店的餐點中有個「加愛」選項。原來是她使用外送APP點餐時，意外發現除了常見的加起司、加泡菜以外，居然還有一個十分特別的選項叫做「加愛」，而且是不需要額外收費的。

這個新奇的加點項目立刻勾起了原PO的好奇心，餐點抵達後原PO大方曬出答案，「老闆給我愛心和兩根香腸哦」。充滿驚喜的餐點內容曝光後，立刻引來許多網友前來留言回覆，紛紛讚嘆「早餐店夠忙了，老闆還加一個 『加愛』的服務，還不收費」、「今天我也點了炒泡麵加愛」，甚至有網友稱讚這是「變好吃的魔法」。

一名網友發現早餐店的外送餐點中，有一個「加愛」選項。圖擷自foodpanda APP
一名網友發現早餐店的外送餐點中，有一個「加愛」選項。圖擷自foodpanda APP

其中一名網友分享自己的「加愛」內容，貼出早餐店老闆隨餐附贈的手寫信，信中溫暖地寫道「願我們都可以向陽而生，最幸運的您」，一字一句都充滿人情味。

事實上，今年4月也有女網友在Threads分享過這件事。她表示早上到公司叫早餐，因為看到選項有「加愛」就下意識勾選，送來之後「還真的加了愛」。這位女網友點的是麻辣炒泡麵，收到老闆的字卡，寫著「祝您快樂每一天，每天都順利又溫暖，每天都無比開心」，就連餐點的蓋子、紙盒也都寫上祝福的話語，洋溢著滿滿的愛。

外送 早餐 外送平台 APP

延伸閱讀

冷氣開24度還是26度+電扇較省電？台電、經濟部揭「2大神隊友」成標配

台中最潮廁所！她如廁見男女標示「跑動換位」焦急 設計用意曝光

冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

兄弟女友完全你的菜怎辦？一票男性揭真實想法：火苗直接掐熄

相關新聞

外送APP隱藏選項！點蛋餅竟能免費「加愛」 實測結果揭曉

現代人習慣使用外送平台解決三餐，有時也會遇到神秘的選項。一名女網友在Threads分享了一張圖片，可看到某家早餐店的餐點中有個「加愛」選項。

亞尼克販賣機狂掃貓空QR Code爆紅 小編「6點」回覆網笑翻：辦公室寫照

一段看似平凡的街頭畫面，意外成為網友近期最熱門的迷因。一名網友拍下亞尼克自動販賣機的掃描器，不斷朝對面貓空宣傳看板上的QR Code發出掃描光束，彷彿努力「刷碼」，卻始終無法成功付款，影片曝光後迅速在Threads瘋傳，吸引逾7萬人按讚、並有逾7百多名網友留言，連亞尼克官方小編都被釣出，只留下「……」六個點點，意外成為另一波笑點。

別以為外國人聽不懂！她在明洞酸店員「整太醜」 下秒對方直接切換中文

出國旅遊時，倘若以為當地人聽不懂自己的母語，而公開大肆評論他人，恐怕會讓自己陷入尷尬場面。旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」近日分享，他與妻子在韓國首爾明洞逛街時，目睹兩名年輕女遊客在美妝店結帳，竟當著店員的面以中文嘲諷對方外貌，沒想到店員下一秒直接以流利中文回應，讓現場氣氛瞬間尷尬到極點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。