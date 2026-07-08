亞尼克販賣機狂掃貓空QR Code爆紅 小編「6點」回覆網笑翻：辦公室寫照

一段看似平凡的街頭畫面，意外成為網友近期最熱門的迷因。一名網友拍下亞尼克自動販賣機的掃描器，不斷朝對面貓空宣傳看板上的QR Code發出掃描光束，無聲上演努力「刷碼」，卻始終無法成功付款的戲碼。影片曝光後迅速在Threads瘋傳，吸引逾7萬人按讚、並有數百則留言，連亞尼克官方小編都被釣出，意外成為另一波笑點。

影片中可見，亞尼克販賣機的掃描器不斷持續亮起掃描光線，而正前方剛好就是一面印有貓空觀光資訊QR Code的廣告看板。由於兩者位置巧妙重疊，畫面看起來就像販賣機「一直在掃貓空的QR Code」，形成荒謬又逗趣的錯位效果。

原PO以「亞尼克一直在掃貓空的QR Code」為題分享影片，引發大量網友發揮創意接龍。而亞尼克官方帳號現身留言區，只回覆一串「……」，沒有多做解釋，反而讓網友笑翻，也引來逾5萬人按讚，並紛紛直呼：「第一次看到官方小編啞口無言」、「小編傻眼反而更好笑」、「『亞』口無言」。

留言區更湧現大量神回覆，不少人將販賣機擬人化，在亞尼克小編回覆的留言下方笑稱：「你同事一直在裝忙」、「像極了上班沒事做只好假裝很忙」、「販賣機覺得貓空是個不錯的地方」、「員工旅遊是不是想去搭貓纜」、「今年最好笑的路上觀察，就是這一台一直想去貓空的亞尼克販賣機。」

也有網友發揮職場想像力表示，「老闆發現掃描紀錄全公司最高，結果銷量沒增加」、「工程師後台一直看到貓空官網流量暴增」、「機台努力工作，最後卻掃了一場空」，甚至有人形容這是「辦公室最真實的寫照」。

不少留言更延伸出各種創意梗，包括「木柵鐵觀音生乳捲該聯名了吧」、「薛西弗尼克」（編按：希臘神話人物薛西弗斯被眾神處罰永無止境推巨石上山頂）、「這也是一種跨界合作」，還有人打趣表示，「如果是農曆七月，就會變成另一種都市傳說」。

此外，也有網友從技術面分析，指出一般販賣機QR Code掃描器的有效距離並不長，實際上不太可能真的成功辨識數公尺外的QR Code，因此影片應只是因掃描器光線方向與廣告位置重疊，形成巧合畫面。