以為150元買一送一！樂華夜市壽司結帳變280元 他怒查評價：全丟了

永和樂華夜市一間壽司攤近日引發消費爭議。粉專「喬王的投資理財筆記」發文分享，上個月他與另一半逛夜市時，看到攤位招牌寫著「日式蔬食壽司150元」，店家阿嬤也熱情招呼「現在買一送一，買大盒送小盒」，兩人因附近素食選擇不多，便決定購買。沒想到結帳時，原本準備拿150元付款，店家卻突然改口稱「大盒是280元，小盒才是150元」，若要享有買大盒送小盒，必須支付280元，讓兩人當場傻眼。

喬王表示，當時壽司已經被打包好，雖然他們覺得怪怪的，但最後仍選擇付款離開。只是回程路上越想越不對勁，逐漸浮現出「被騙」的感覺。返家後，他好奇上網查詢Google評論，才發現該店評分僅有1.8顆星，且有不少網友反映類似經驗，讓他更加確認這並非單一個案。

他提到，當天兩人又餓又累，沒想到還遇上這種消費經驗，另一半事後也忍不住抱怨，「你當下明明也覺得怪怪的，幹嘛不阻止我？」讓回程氣氛一度有些尷尬。回家後兩人試吃壽司，發現飯粒偏硬、味道普通，後來又看到更多Google評論提及食品衛生疑慮，嚇得立刻把剩下的壽司全部丟掉，「不敢再吃」。

喬王自嘲這次花280元買到一堂課的「學費」，並笑說遇到這麼拙劣的手法，「也算是很難得的經驗」。他感嘆，一個人或一家公司，或許可以靠資訊不對稱和話術，短暫促成一筆交易，但這終究只是一次性的賺錢方式。在資訊發達的時代，每位消費者都有分享經驗的能力，一則評論、一篇貼文、一支影片，都可能讓下一個人避開同樣的陷阱。

喬王認為，真正能走得遠的生意，不是靠套路，而是靠信任一點一滴累，要跟人建立信任可能需要幾十次誠實的互動，但失去信任往往只需要一次。短期來看，話術或許能賺到小錢，但長期而言，信任才是真正能賺到大錢的關鍵。

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