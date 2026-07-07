台中最潮廁所！她如廁見男女標示「跑動換位」焦急 設計用意曝光

出外內急時，看到眼前的男女廁標誌居然在走動可能會讓人崩潰。來自日本大阪的網紅Erica在Threads上分享了一段影片，內容是台中勤美誠品地下二樓性別友善廁所的電子螢幕。畫面中可以看見，廁所門口的男女標誌小人居然動了起來，在男廁與女廁前不斷交錯行走，這讓當時正急著如廁的Erica忍不住直喊：「我在趕時間的時候，拜託不要動啦！」

影片曝光後隨即引發網友們的熱烈討論，不少網友對於這種動態的標誌設計提出疑慮，「交換位子不會讓人搞混嗎」、「就不要有人剛好在交換的時候瞥了一眼就直接衝進去了」、「交換的時候感覺會跑錯廁所」，更有網友幽默道「已經到洞口情況非常危急，好不容易撐到廁所前看到這個畫面，真是『泄泄』喔」。

不過也有眼尖的網友指出，「有沒有可能這是性別友善廁所？」這個引發熱議的動態廁所標誌，其實是台中市政府觀光旅遊局草悟廣場為了促進性別友善所推出的作法之一。主要針對母帶幼子、父帶幼女要如廁，或是被照顧者與協助者為不同性別、性別傾向不同者，甚至是廁所設置場所面積不足無法男女分設時，容易造成性別不友善的情況，因而推動此項改變。

台中市府設置該性別友善廁所，旨在提供各種性別皆可安心如廁的空間，同時也能有效解決親子性別不同或照顧者性別不同的尷尬場景，讓草悟廣場的公廁空間利用更具彈性。草悟廣場自開幕以來吸引許多年輕族群到訪，為落實性別平權並保護所有族群如廁隱私，因而設置這座不以傳統男性或女性標示的廁所，強調無論男性、女性、中性或跨性別者都能自在使用。

臉書粉專「糖糖's享食生活」也曾分享這個「全台最潮洗手間」，就位於勤美誠品綠園道B2的「醞釀之地」。這裡不但集結了23間超人氣品牌，更打造出滿滿科技感與迷幻燈光的奢華公廁，其最大的特色就是男女生的標誌不會乖乖站好，而是會一會兒牽手、一會兒身材忽胖忽瘦地變幻，讓路過的人都忍不住駐足，並會心一笑。