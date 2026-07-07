日本自由行玩9天太累？她曝2崩潰原因 全網爆共鳴

你出國旅遊通常都會安排幾天呢？一名女網友分享，近期赴日旅遊9天，返台後忍不住直呼，終於明白為什麼許多人出國都安排5天4夜。她表示，旅程到了後半段不但體力明顯下滑。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，這趟日本之旅共玩了9天，回國後才真正體會到，為何不少人偏好安排5天4夜的行程。她坦言，旅行後半段體力消耗相當明顯，整個人玩到筋疲力盡，飯店房間也隨著入住天數增加變得越來越凌亂，桌面堆滿各種戰利品與生活用品，每次準備退房時，都得花上不少時間收拾、整理行李，讓她不禁感嘆，天數一拉長，真的比想像中還累。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「去了日本11天，最後一天回台灣開心的要命」、「真的5天4夜差不多」、「5天4夜根本極限，我6天5夜才多一天就快死了」、「8天7夜極限了，5天4夜又覺得過很快」、「去5天，家人每天都在日本暴走，每天回到飯店都累到想哭，第三天就想回國了」、「有次跟家人出國9天8夜，最後3天我的腳開始痛」。

不過，也有網友持相反意見，指出「一天一個行程就不會累啦」、「其實10天以上不會累，會累是行程的問題」、「如果每天都像在國內假日時一樣睡到飽，甚至睡到快中午才從飯店出發，真的一點都不累」、「不要搞行軍行程其實還好」、「我去過日本10天的非常過癮，但不是趕行程那種安排」、「天數太少，很浪費機票錢」。

台灣人喜歡出國旅遊，每當旅遊旺季，都要提前抵達機場排隊報到。本站曾報導，一名網友好奇，只要在旅遊旺季出國，從排隊報到、託運行李到安檢往往都需要等待很久，好奇發問現在是否還有人會如傳統建議，提前3小時抵達機場？

貼文一出後，多數網友都認為早到比較安心，紛紛表示「寧願早到不要遲到，也不要匆匆忙忙，所以我會提早到機場，抓3個鐘頭很合理」、「我都會欸，寧可在機場無聊，也不要在路上趕到吐血」、「旅遊旺季你被搞一次遲到，包你以後乖乖提早到，不要不信邪」、「多花一點時間，以防各種不確定性，很值呀」、「巨嬰通常不會，正常人絕對會」、「可以提前去貴賓室吃東西休息一下」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，「曾經抓2小時報到，結果當天人數大爆滿，排到我們剩1小時就要登機，櫃檯人員說這樣會來不及，行李也會趕不上飛機，最後走空姐、空少的快速通關通道，一路狂奔到登機口⋯那一次真的嚇到」、「今天提早2個小時到，華航排到外面，排了1個多小時，到出境前的入口又排了2x分鐘，之後根本就是用跑的，完全沒休息」、「自從遇過國道車禍堵了2個小時直接錯過航班之後，我都寧願早點到去機場用餐，消耗時間或坐沙發滑手機都好」。