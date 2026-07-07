台灣珍奶太強！德國尪開車30分鐘買一杯 喝完嘆：嘴巴回不去了

台灣手搖飲選擇多元，不只飲料店密度高，甜度、冰塊也能依照個人喜好調整，成為不少外國人來台後難忘的特色。近日部落客「Leo&Nina與德國老爸」分享，住過台灣十幾年的德國籍丈夫回到德國後，為了喝一杯珍珠奶茶，特地開車20至30分鐘到市區購買，沒想到一開口點餐就讓店員愣住，最後喝了一口忍不住直呼「還是台灣的比較好喝」。

「Leo&Nina與德國老爸」在臉書粉專發文表示，住過台灣的德國人，嘴巴真的回不去了。日前夫妻倆在德國想喝珍珠奶茶，特地開了將近半小時的車到市區。德國老公拿到飲料後，立刻吸了一大口，甚至閉上眼睛享受幾秒，原以為是感動到說不出話，沒想到下一秒卻認真表示「嗯⋯還是台灣的比較好喝」。

部落客笑說，其實那杯珍奶並不難喝，而且已經算是目前在德國喝過相對接近台灣味的版本，但住過台灣十幾年後，味蕾早就被手搖飲「養刁」。在台灣，想喝珍珠奶茶可能走幾步路就有一間店，但在德國想喝一杯珍奶卻得特地跑到市區，「喝得到已經很開心，但總覺得少了那麼一點點」、「台灣養的嘴很刁」。

她透露，丈夫在點餐的當下很自然地開口說「我要一杯波霸、半糖、少冰」，這句話讓店員當場愣住並回應「沒有波霸，也不能選甜度，而且本來就沒有冰」，而夫妻倆也意識到德國許多珍奶店並不像台灣一樣能高度客製化。除了價格比台灣高出2~3倍，奶茶裡的配料口感也不夠道地，根本是「不像粉圓的粉圓」。

貼文曝光後，不少人留言表示，「台灣的手搖飲客製化超強的，國外的飲料很少能客製化的」、「歐洲服務業的工作人員，一定很討厭台灣的服務業把客人養成像大寶寶一樣」、「珍珠奶茶真的是台灣之光，生在台灣很幸福」。有網友透露，早期台灣的飲料店也沒有提供消費者這麼多客製化服務，後來隨著健康意識升高，才讓客人自行選擇甜度和冰塊。

不過，也有住在德國的網友指出，在德國有些不是舊型的店，其實可以讓消費者選擇想要的甜度、配料和冰量，建議原PO可以再找別家店。有人好奇為何飲料「沒有冰」，原PO解釋有些店家會事先把飲料做好後放進冰箱冷藏，因此喝起來是冰涼的，只是不會額外加入冰塊。

許多外國觀光客來台後，都對手搖店販售的商品讚不絕口。南韓部落客宋彩（송차이）就曾分享，自己在某知名連鎖飲料店點了一杯黃金蕎麥奶茶加草仔粿，喝了發現驚為天人，更直言自己連喝3天，被許多台灣網友大讚「很識貨」。