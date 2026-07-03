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遊日注意！搭訕團體攔路「交換包包」 旅日作家示警：會日文更要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人喜歡到日本旅遊，不過旅日作家提醒要小心遇到搭訕團體。 美聯社
台灣人喜歡到日本旅遊，不過旅日作家提醒要小心遇到搭訕團體。 美聯社

許多台灣人愛到日本旅遊，但旅途過程中還是得防範奇怪的人搭訕。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在臉書提醒大家，日本最近出現一些怪異的搭訕團體，會用一些話術要求民眾交換包包，若本身會日文，千萬不要被糾纏上。貼文引起台灣網友熱議，懷疑這些人可能想要行搶偷竊或者運毒，赴日旅遊不可不慎。

「魚漿夫婦」在臉書粉專分享一名日本女網友的發文，女網友透露走在歌舞伎町時突然被幾名男子搭訕，對方表示她的包包看起來很不錯，不知道是從哪裡撿來的，還酸言酸語地說「一直撿東西的話，妳媽媽會哭喔」，接著拿出自己的包包說「我這個包包是在百圓商店買的，要不要跟我交換？」讓女網友相當驚嚇。

女網友表示不只一個人對她這樣說，讓她覺得是有組織性的。即使想要離開現場，對方還會不停地喊著「等一下」然後攔住去路，讓女網友非常困擾。

「魚漿夫婦」對此表示這個話題最近很多人討論，而且還吸引了3000多萬人次觀看，不只歌舞伎町，連澀谷也有，因此想要提醒台灣民眾去日本玩的時候要特別當心，雖然不一定會遇到這些人，但因為很多台灣人的日文很好，若碰到這些搭訕團體而且對方知道你會日文的話，可能會被纏上。

貼文讓不少網友議論紛紛，「為什麼他們會覺得讚美女性的好看包包是撿來的，順便問候她們的媽媽會獲得女性的目光？」、「日本版愛心筆？」、「這個不是搭訕，是另類搶劫吧」、「我去年遇到過，不過是一位男性罷了，找機會乘機跑掉了」、「會不會是轉移注意力，然後同夥下手偷竊？」、「這就是運毒團體啊」、「感覺像一些奇怪的宗教、心靈輔導或者傳銷團體」。

日文 日本 搭訕 日本旅遊

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