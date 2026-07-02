離譜！咖啡廳驚見水彩課拿店家水杯洗筆 店員當場制止：這是客人喝水用的

有民眾在Threads分享，日前前往咖啡廳消費時，發現店內竟有人直接開起繪畫教學，一名老師帶著3名學生現場作畫，原以為只是一般聚會，沒想到約一小時後，店員突然上前制止，才驚覺師生竟將店家提供給客人飲水的玻璃杯當成洗筆容器，引發網友熱議。

原PO表示，當時看到桌上放著一個顏色混濁、泛黃的杯子，一開始還以為是畫畫的人自行攜帶的洗筆杯，因此沒有多想。直到店員忍不住上前說：「你們會不會太扯了，這是客人喝水用的杯子耶！」才知道對方竟直接使用店家的水杯清洗畫筆。

貼文曝光後，不少網友直呼傻眼，認為身為繪畫老師更應該具備基本常識與公德心，而且洗筆桶很便宜，也有摺疊式的，甚至「拿個寶特瓶剪掉2/3就可以當洗筆筒了」、「出門教水彩卻不帶洗筆工具，真的說不過去」、「應該向店家借紙杯，而不是直接拿人家的杯子」。

也有不少繪畫愛好者表示，若在咖啡廳授課，通常都會事先與店家合作或包場，所有畫具、洗筆器材都會自行準備，不會增加店家負擔，「不要因為少數人的行為，讓大家對畫畫的人留下壞印象」。

此外，也有餐飲業者留言分享經驗，表示咖啡廳近年經常成為讀書、開會、保險說明甚至手作教學的場所，但若未經店家同意就在店內從事收費課程，不僅影響其他客人，也容易造成營業困擾。

另有網友提醒，部分水彩顏料可能含有重金屬等成分，若使用店家餐具作為洗筆容器，恐衍生衛生與食安疑慮，認為店家有權要求停止並視情況要求賠償。該起事件引起逾1.2萬名網友按讚，網友直言這位在咖啡廳教學的老師「拿方便當隨便」、「老師和學生竟然都沒發現有問題」、「把別人的營業場所當教室，還使用店家杯子洗筆，實在太離譜」。