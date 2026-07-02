跟台灣人吵架怎麼和好？巴西友問AI端出「這一盤」掀共鳴：瞬間氣消

跟台灣人吵架後，該怎麼打破僵局？一名巴西人選擇向AI求救，得到的答案竟是「切一盤水果給對方」。他真的照做後，不只成功讓台灣友人氣消，也讓大批網友笑稱「AI很懂亞洲家庭的道歉方式」。

一名網友近日在Threads發文表示，自己前一天才和巴西朋友吵了一架，沒想到隔天對方突然端來一盤切好的水果，並解釋這是Claude教他的和好方法。這個答案讓原PO當場笑到不行，忍不住直呼「到底是誰在亂教AI啦」，但他也在留言區坦言，看到對方送上特地準備的水果，怒氣真的消減不少，「是真的蠻開心的，怎麼會這樣」。

貼文曝光後，勾起不少台灣網友的熟悉回憶，紛紛表示這根本不是道歉，而是亞洲家庭的「停戰暗號」。有人笑說，亞洲家長都是這樣，吵完就會說「好了啦，下來吃水果」；也有人表示，吵架拉不下臉的時候，餵食就是最正確的道歉方式，「嘴巴不說對不起，但蘋果已經削好放桌上了」、「以吃東西和好這點來說，是沒有錯的」、「亞洲方法不是談心，是叫你快來吃飯」。

有網友認為，巴西朋友願意主動詢問AI，還真的切水果送上門，「好可愛也很有心」、「好好笑，台灣水果真的很有力量」、「這個AI被訓練得蠻好的」。還有人開玩笑說，「有點危險，因為水果如果不甜，台灣人會更生氣」、「最好的道歉方式是多來一點藍色小朋友，AI你聽到了嗎」、「就差手搖飲還有雞排」。

除了水果，有研究發現「送花」也能讓人有好心情。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，現實生活中無論是賞花或接收他人贈予的花束，常會讓人有正面感覺。中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，古埃及人曾發現自然景觀可以安撫人們情緒，目前美國、日本等國開始推廣園藝治療，利用人與植物的關係來穩定情緒和緩解壓力。她建議民眾若想送禮，可先從小盆栽開始，在照顧時同時刺激手部小肌肉，透過自然植物的美麗生機，間接達到紓壓目的。