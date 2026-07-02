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刺青男車上飆髒話遇花襯衫大叔秒收斂 ICU醫笑：真正威嚴藏不住

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享一名態度囂張的刺青年輕人，在穿著花襯衫的中年男子一句話提醒下，立刻收斂態度的車上見聞。圖為機捷車廂示意圖。聯合報系資料照
醫師分享一名態度囂張的刺青年輕人，在穿著花襯衫的中年男子一句話提醒下，立刻收斂態度的車上見聞。圖為機捷車廂示意圖。聯合報系資料照

ICU醫師陳志金日前在臉書分享一段搭乘大眾運輸工具的親身見聞，一名原本態度囂張、滿口三字經的刺青年輕人，在一名穿著花襯衫的中年男子一句話提醒下，竟立刻收斂態度；不僅輕聲回應，還默默將原本翹在前方椅背上的腳放下，讓陳志金忍不住感嘆：「有些兇狠或許可以偽裝，但真正的威嚴卻藏也藏不住。」

陳志金表示，當時一名穿著短褲、短袖、手腳都有刺青的年輕男子，一上車就邊講手機邊飆罵三字經，完全不在意周遭乘客，甚至還將雙腳靠在前方座椅椅背上。

隨著車上乘客逐漸增加，一名坐在刺青男身旁的新乘客，因找不到地方放置行李，便將行李箱暫放在靠近車門的走道。

此時，坐在前座、一名理著平頭、身穿花襯衫的中年男子突然起身回頭，對刺青男說了一句：「行李不要亂放！」語氣平靜，沒有任何髒話，陳志金預期刺青男會立刻反嗆，甚至爆發衝突。

但沒想到，刺青男卻低聲回應：「不是我放的……」音量小到幾乎聽不見，隨後還默默把原本靠在前座椅背上的腳放了下來，全程沒有任何爭執。

這一幕讓陳志金印象深刻，感嘆有些人的兇狠或許可以靠外表偽裝，但真正具有威嚴的人，即使沒有提高音量，也能讓人自然收斂行為。同時也考慮「自己下次也要改穿花襯衫」。

刺青 陳志金

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