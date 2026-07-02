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總被嫌動作慢！網友點名這些工作最適合：慢反而是優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問「動作慢的人究竟適合從事哪些職業？」。示意圖／AI生成
一名網友詢問「動作慢的人究竟適合從事哪些職業？」。示意圖／AI生成

每個人處理事情的時間與方式各不相同，如果能依據處事風格找到合適的工作，勢必能收穫滿滿。一名網友發文，稱他做事速度較為緩慢，也曾因為該特質被資遣，詢問網友究竟適合做何種工作。對此，網友們提到精品店、美容院、旅館房務員或櫃檯登記人員等工作，這些行業需要謹慎且細心的人才，速度慢的人反而是優勢。

一名網友在Threads發文，表示從小到大他做事的速度就很慢，除了家人總說他慢吞吞外，職場上主管也總嫌他太慢、沒辦法同個時間處理兩件事，因此被資遣。原PO指出，他也知道自己動作慢，但真的沒辦法改進，詢問網友：「動作慢的人究竟適合從事哪些職業？」。

此文一出，許多網友紛紛提供意見，有位網友推薦他從事精品店的工作，因為精品店的氣質跟眾多商家不同，這裡所有慢動作看起來都是高雅的表現，並且精品店的客戶都是貴婦為主，她們通常不著急、有時間慢慢享受店員的服務。

此外美容院也是該網友推薦的選項，他指出，美容院的工作步驟都是死的，無論是洗臉、去角質、深度清潔或敷臉，速度慢反而能讓顧客體驗更好，「越慢越舒服」，並且執照很容易就能考取。網友強調，服務高級的人是最適合原PO的職涯方向，客流不多、且能慢慢來，符合原PO特質。

有位擔任旅館房務員主管的網友回應，有一位員工的動作也很慢，於是安排她去做後勤保養房間的工作，她工作非常仔細、往往能將房間清潔得很徹底，非常優秀，她保養過的房間只要再讓速度快的兼職人員掃過一次就好了，「相輔相成」。該網友建議，可以思考自己人格特質究竟能放在什麼地方，就能在該領域發光發熱，最後也鼓勵原PO找到適合的工作。

還有網友建議做櫃台登記的工作，他就遇過一位負責人員預約、器材登記與器材歸位的工作人員，雖然他的動作非常緩慢，但他的外型很好看、談吐也很好，因此很受顧客們的喜愛。

更有網友分享一位老師的故事，老師人生前半段跟原PO類似，到工廠工作因為動作太慢被資遣，隨後他去報社當文字記者，慢慢去琢磨用字遣詞並逐步提升自身實力，最後順利成為知名記者、出書當作家、還成為了教導他人的老師，所以這世界上每個人都有適合的舞台，只要用心尋找就能發現，同時也鼓勵原PO不要氣餒。不過該網友也補充，該老師主要負責寫較為深度的調查報導，並不是跑現場、需要機動性的記者。

有網友總結，原PO適合做「重質不重量」的工作，他曾經也是做事速度很慢的人，之前在講求效率、不追求深度的部門工作也做得很累，之後轉職到注重執行深度、不用趕案件數量的工作，如魚得水，工作起來也更加舒服。

想要提升工作效率該用什麼方法呢？李思賢醫師曾分享4個兼顧大腦健康與職場效率的實用調整方向

一、核心任務放早晨

起床後的3到4小時是大腦的「認知高峰期」，如果想提升做事效率，請把最重要或最需要思考的工作放在此段時間。

二、低耗能工作留到下午

到了下午人的專注度會逐漸下滑，可以安排回覆電子郵件、整理辦公桌、資料歸檔等較不耗費腦力的事務性工作。

三、散步午睡比滑手機好

休息時不要坐著滑手機看社群，建議可以利用空檔時間短暫午睡或散步，能讓大腦徹底卸載壓力。

四、睡眠決定專注力額度

昨天的睡眠品質決定今天的專注力總額，如果想提升工作效率，務必要先有高質量的睡覺。

職場 求職 工作

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