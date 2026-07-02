別急著買商務艙！內行公開不同航程攻略：這樣買最划算

搭乘飛機時通常能選擇4個艙等，分別是頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙。一名經常出國出差的網友發文，分享不同航程搭乘飛機的購票策略，短程航空搭經濟艙最好、中程建議選豪華經濟艙、長程則推薦先買經濟艙再升等成商務艙，如此一來便能得到最佳的搭乘體驗。

一名經常出差旅遊的網友在Threads發文，稱他搭過很多次商務艙，因此分享不同航程選擇不同艙等的購票秘訣：

一、短程航班

指的是4小時內到達目的地的航班，因為飛行時間太短，買商務艙CP值太低，旅客往往無法享受到商務艙服務就要下飛機了，這種短程航班而言（特別是2小時內的航程），最好選擇搭乘經濟艙就好。

二、中程航班

4小時到8小時的航班，此航班飛行時間很尷尬，不長也不短，如果經費足夠可以選擇買商務艙的機票，但如果經費不多則買豪華經濟艙的機票就好，既省錢又能坐得舒適。

三、長程航班

8小時以上的長途飛行，預算夠用可以直接購買商務艙機票，不過最划算的購買方式是先買經濟艙或豪華經濟艙的機票，再透過升等的方式搭乘商務艙。

原PO隨後強調，長程航班搭乘商務艙的體驗真的非常好，他分享搭乘商務艙時的時間分配，吃飯時間約要用1.5小時、看影片後小睡一覺5到6小時、再吃一餐就快到目的地了，旅客往往會有「怎麼這麼快」的感覺。

此文一出，有網友也提到搭乘商務艙的優勢，就是「空間、乘坐的舒適度與人和行李能提前上飛機」，不過他認為商務艙的微波食物並不好吃，不如把錢花在更值得的地方，如果是旅遊他會省錢坐豪華經濟艙、商務行程則搭商務艙。此選擇也被原PO誇讚「聰明的選擇」。

但也有網友指出長程商務艙機票昂貴的問題，他去年10月搭乘經濟艙飛歐美來回只需要3萬多台幣、但如果買商務艙要5倍價格，相反短程航班的商務艙就便宜很多，雖然在飛機上時間不長，但如果4次搭乘，就能體驗到4次同樣的服務，因此他覺得選擇「多次搭乘短程航班的商務艙」是CP值最高的選擇。

商務艙除了座位舒適、空間大之外，其餐點選擇也曾引起討論，一位長榮商務艙的組員指出，輕晚餐裡緬因龍蝦賣相最好，雖然每次餐勤做出來都有一些差異，但還是比較保險的選擇；並不推薦點牛排或豬肉，一方面是不太好咬，另一方面是美國對於肉類的處理方式會讓禽類吃起來味道很重。

該組員進一步指出，海鱸魚的麵疙瘩賣相很差，很多客人都沒吃完；早餐方面則只有粥不會雷，因為機上設備有限，無法完美達到水波蛋該有的熟度，因此賣相不會太好。最後並強調：「以上都是大實話，請參考」。