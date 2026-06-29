麥當勞、八方雲集都入列！營養師曝「減脂外食神組合」 瘦身關鍵曝光

許多人踏上減脂之路時，常陷入「戒外食、拒絕澱粉、狂做運動才會瘦」的迷思。不過，營養師林建輝在社群平台Threads上發文指出，減脂不必過度壓抑飲食，分享一份「減脂期安心外食攻略」，精選八方雲集、麥當勞等7大連鎖餐飲的推薦搭配，同時整理8款應盡量避開的高負擔澱粉食物。他提醒，越極端的減肥方式越容易復胖，真正有效且能長期維持的方法，是將減脂融入日常，在享受食物的同時，也達到穩定控制體態的目標。

營養師林建輝表示，減脂期間並非只能自己煮飯或告別外食，掌握飲食搭配同樣能兼顧美味與體態管理。他分享外食族的聰明點餐指南，列出7組減脂期也能安心享用的組合：

1. 八方雲集：鮮蝦水餃 7 顆＋燙青菜 2. 肯德基：義式香草紙包雞＋生菜沙拉 3. 麥味登：原塊嫩雞滿福堡＋無糖綠茶 4. Subway：厚切嫩牛潛艇堡＋零卡可樂 5. 星巴克：烤雞三明治＋冰美式 6. 麥當勞：嫩煎雞腿堡（去醬）＋烤雞沙拉 7. 鐵板燒：去皮雞腿＋白飯＋少油蔬菜

不過，林建輝也提醒，減脂期間除了懂得挑選適合的外食組合，也要留意部分常見澱粉類食物。他指出，有8種日常餐點因烹調過程容易吸收過多油脂，或屬於高精緻、高升糖指數（GI）類型，熱量與血糖負擔相對較高，建議減脂期間盡量減少攝取，包括鐵板麵、蘿蔔糕、各式粥品、炒麵、燴飯、鍋燒意麵、焗烤麵，以及鍋貼等。

貼文一出，吸引許多網友的議論，「我還能撐到麥味登」、「吃到第四組就有點吃不下了」、「一天七餐要照順序吃嗎？」、「鮮蝦水餃超過我預算了」、「八方雲集想吃水餃，不能吃海鮮的怎麼辦？」、「想知道牛排店可以怎麼吃？」、「八方雲集我都吃燙青菜+豆腐+4顆鮮蝦水餃」、「但八方雲集我都吃紹辣乾麵+韓式辣味鍋貼」。

對此，有網友實際依照上述建議菜單進行一天的飲食挑戰，並分享執行過程，「我從一早起來就開始照這個食譜吃，剛剛才吃完星巴克，已經撐到不行，晚點還要去吃麥當勞跟鐵板燒，不過為了減脂，再累也要克服」，不少人笑稱這樣的「減脂菜單」份量相當紮實，也有人認為關鍵仍在整體熱量與長期飲食習慣的調整。