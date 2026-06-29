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金曲獎觀眾比明星還閃耀！被燈照整晚爆紅 意外獲日本搖滾天團邀約

聯合新聞網／ 綜合報導
A-Lin帶領舞團為第37屆金曲獎主持開場表演。圖／翻攝自台視YT
A-Lin帶領舞團為第37屆金曲獎主持開場表演。圖／翻攝自台視YT

第37屆金曲獎頒獎典禮於6月27日晚間在台北小巨蛋盛大登場，現場眾星雲集、星光熠熠。然而在觀眾席上卻出現一段意外插曲，一名女子疑似坐在燈光直射區域，整場多次被強光照射，只能不斷閃躲並以手遮擋，畫面被現場觀眾捕捉後曝光，引發網友熱議，更因此吸引日本知名搖滾樂團羊文學邀請參加演唱會。

有網友在Threads上分享一段金曲獎典禮現場畫面，影片中可見一名女子疑似正好坐在舞台燈光設計的直射範圍內，頭頂聚光燈持續照射。由於光線相當強烈，她多次抬手遮擋臉部，並試圖低頭避開光束，但仍始終無法完全脫離燈光範圍，使她在相對昏暗的觀眾席中顯得格外醒目。

影片曝光後隨即在網路引發熱議，不少網友留言直呼，「越暗的地方，你越亮」、「這超不舒服欸」、「根本觀眾席C位」、「以為要上台領獎了」，也有人打趣表示，「好像不只她亮，前後也有人被照，有被閃到的，請給光害座標，以後避雷」、「她是任務目標，那是提示光」、「看完演唱會人都黑了」、「這個光一直照真的會很痛苦」、「比台上的明星還要閃耀的存在」。

對此，更釣出影片中的女子親自現身留言區回應，幽默表示「謝謝你記錄到我的highlight時刻」，並笑稱「早上起床沒有變黑，真是萬幸」，輕鬆互動讓整起事件更添趣味性。

此外，日本知名搖滾樂團羊文學稍早也於社群平台X發文，向該名座位上的觀眾致意並表達邀約之意，內容寫道：「恭喜您！我們誠摯邀請該座位的嘉賓朋友，於10月24日前往高雄參加我們的演唱會，若有意願請與我們聯繫。」該貼文一出後，隨即引起現場與網路關注，成為整起事件的意外亮點之一。

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