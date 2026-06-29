年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

智慧型手機普及後，現代人想知道時間只要看一眼螢幕即可，不過近期有網友分享一項許多年輕世代未必聽過的「懷舊功能」，引發大批網友驚呼。原來有一組電話號碼，只要撥打過去，就會有語音即時播報當下的準確時間，讓不少人直呼像都市傳說一樣存在，也有追星族表示「這搶票超好用」。

一名網友在Threads發文，以逗趣口吻表示，「孩子們，我要跟你們說件事，你們絕對不會相信」，曾經有一個電話號碼，任何時候撥通後，都會聽到另一端持續播報精準時間，並強調「我沒開玩笑」。貼文曝光後迅速掀起討論，也讓不少人重新想起過去校正時間的日常。

貼文也勾起許多網友回憶，不少人分享，「我小時候常打，我還知道打166會告訴你氣象」、「現在還有！搶票很好用」、「我小時候被獨留在家，很害怕的時候都會打117，聽到有人講話會比較安心一點」、「我完全沒想過這件事可以當作一個知識點來分享欸」、「那個聲音超療癒喔！可以陪著你睡」。

其中，也有許多人其實不知道「下面音響」的意思，也有內行人解釋「就是等到那個第一聲響的時候才好它報的那個時間，所以說下面音響（起的時候）」、「通常十秒一個單位喔，然後下面音響就是『你那個滴』，就是他前面報那一串的時間」。

事實上，根據經濟部標準檢驗局說明，民眾若想取得國家標準時間，可透過手機直撥117連接報時服務。系統會以語音方式播報當前時刻，並在提示音響起時作為準確校時基準，而通話費則依各家電信費率計算。這項服務在智慧型裝置普及前，曾是不少家庭與學生調整手錶、時鐘的重要工具。