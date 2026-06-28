情侶在騎樓抱抱被酸教壞小孩 恐龍家長「拿手機反拍」遭報警

情侶在街頭公開摟摟抱抱，難道真的會教壞小孩嗎？一名女網友發文透露，日前與男友在某補習班騎樓角落躲雨時，因擁抱與嘴唇互碰，竟遭路過的陌生家長搖下車窗「拿手機猛拍」。他們當場深感不適並立刻報警逮人，不料該家長事後竟理直氣壯辯稱「怕你們教壞我小孩」，法律專家也對此進行實用科普，點破在公共場所無論是恩愛放閃或是拿手機反拍，其實都有一條不可逾越的「法律界線」。

原PO在Dcard發文指出，當晚因大雨與男友在補習班騎樓角落躲雨，期間兩人進行了極為普通的擁抱、嘴唇輕碰一下，沒有任何不雅行為，也未阻礙交通，卻驚覺路邊一輛自小客車的家長正拿著手機對他們猛拍。男友見狀不舒服隨即追上去制止，對方卻心虛踩油門逃離。

原PO事後透過補習班老師協助，鎖定該名剛接完學生的家長並果斷報警處理。令人傻眼的是，這對家長被警方傳喚回現場後，態度依舊無比傲慢，媽媽不斷跳針強調自己沒錯，爸爸更理直氣壯大放厥詞，聲稱因為情侶「抱很久、還親一下」會影響觀感，更直言：「現在小孩很早熟，怕他們看到會想提早談戀愛！」最後眼見原PO堅持前往派出所提告，爸爸才態度軟化，用極其敷衍的語氣拋下一句：「對不起可以了吧？」讓原PO當場傻眼。

貼文曝光後，網友幾乎一面倒力挺報警提告的決定，紛紛開酸這對家長，「感情到底多不和睦？思想根本停留在侏羅紀！」、「這種壓抑家庭長大，小孩未來才更容易變性壓抑的偷拍變態吧？」有年輕二寶媽出面溫馨緩頰，強調「讓孩子活在充滿愛的世界，是最好的教材」，家長該做的是引導孩子理解兩性健康交往，而不是看到別人擁抱就覺得世界被污染。

不過，也有部分冷靜的網友出面緩頰，認為雖然家長拿手機反拍的行為非常不可取，但由於事發地點緊鄰學童出入的補習班，建議情侶在外恩愛時「還是盡量離學區遠一點」，多一事不如少一事，也是一種出門在外的自保策略。

事實上，情侶在路邊單純擁抱、親吻，並不違法。根據《社會秩序維護法》第83條第2款的「於公共場所任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗、不聽勸阻者，處新臺幣六千元以下罰鍰」。法律上的「放蕩姿勢」定義極為嚴格，通常必須達到帶有強烈性暗示、暴露私密部位等猥褻程度，普通情侶表達愛意的純情抱抱，屬於個人自由與人格權的展現，路人無權干涉。

相反地，那對家長在未經同意下，擅自拿手機鏡頭近距離對準他人意圖拍攝或恐嚇的行為，在民事上極可能已構成了對他人「肖像權」與「人格自主權」的實質侵害，受害者有權向法院請求除去侵害或索取精神慰撫金。