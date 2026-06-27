第一次帶父母出國！該跟團還是自由行？過來人秒選：答案只有一個

暑假是出國旅遊旺季，不少人也會安排帶爸媽出國，不過該選擇自由行還是跟團，往往讓人相當猶豫。一名女網友分享，因父母從未出國，讓她遲遲拿不定主意。貼文曝光後，多數網友一面倒建議直接跟團，認為能省下不少麻煩，也比較不容易被長輩抱怨。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，想趁暑假帶爸媽到日本旅遊，但由於兩人完全沒有出國經驗，讓她陷入「自由行」與「跟團」的抉擇，好奇詢問「有過來人可以幫我分析嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「跟團就對了」、「帶長輩一律跟團，不要搞死自己」、「亞洲父母一律跟團，至少你們有共同的指責對象；選自由行，你就是他們指責的對象」、「如果自由行，你會發現家長一下說你怎麼會挑這個？一下說你選的浪費錢」、「這不用分析，答案只有一個，就是跟團！」、「必須跟團！自由行光是走路就虛累累」。

不過，也有部分網友推薦自由行，回應「我家帶爸媽出門都是自由行，因為他們是乖乖長輩，還會玩的比我們還瘋」、「可以先試看看自由行，長輩好像都比較有找廁所的需求，有時候跟團時間急迫，等待廁所的時間就流掉了」、「如果長輩容易頻尿腸躁，我勸你還是自由行比較好！」。

事實上，自由行因能自由掌控時間、安排喜愛景點，是不少人最理想的旅遊方式。本站曾報導，一名網友分享，自己身為典型「P人」，光是訂機票、找住宿、研究交通路線以及規劃景點，就覺得很累。覺得跟團旅行才是最輕鬆的，因為從交通、住宿到景點安排都有專人處理，自己完全不用動腦，只需要跟著行程走即可。

對此，不少網友都表示「而且還有人全程給知識乾貨」、「公司員旅辦過幾次國外團，真的是養豬行程，不用自己找點又有車坐，超輕鬆的」、「喜歡跟團，遊覽車可以睡覺。旅遊只是出去看看走走，不想把自己搞得那麼累」、「歐洲我也推團旅，萬能導遊什麼都幫忙搞定」、「交通不便的地方，跟團最好了」。