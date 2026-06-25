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睡太太閨密出事了！她竟擺老闆娘架勢 早餐店老闆悔喊：只想止血

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友近日在Dcard發文自曝，自己與妻子共同經營連鎖早餐店，因太太好心收留離婚、生活陷入困境的閨密到店裡幫忙，沒想到兩人日久生情，發生不倫關係。圖／AI生成
一名男網友近日在Dcard發文自曝，自己與妻子共同經營連鎖早餐店，因太太好心收留離婚、生活陷入困境的閨密到店裡幫忙，沒想到兩人日久生情，發生不倫關係。圖／AI生成

「一時糊塗睡了太太閨密，現在她想上位！」一名男網友近日在Dcard發文自曝，自己與妻子共同經營連鎖早餐店，因太太好心收留離婚、生活陷入困境的閨密到店裡幫忙，沒想到兩人日久生情，發生不倫關係。如今對方疑似開始以「老闆娘」自居，甚至想扶正，讓他後悔直呼：「我現在只想止血。」

原PO表示，自己與太太經營早餐店多年，夫妻倆一路走來相互扶持，後來太太因不忍多年閨密離婚後獨自扶養孩子、生活困頓，便邀請對方到店裡工作，希望能幫她度過難關。然而，隨著相處時間變長，原PO也坦承自己一時意亂情迷，與太太的閨密發生不正常關係，「我不會說是她勾引我，也不會說我是被逼的，講白了，就是我自己做了對不起太太的事。」

原PO表示，對方外型亮眼，但相處久了才發現，她的妒忌心和占有慾都很強，最近似乎浮現想要「扶正」的跡象，不僅會訓斥工讀生、對店裡事務指手畫腳，甚至以自然的口吻指揮其他員工，讓他驚覺事情已逐漸失控。

「真正陪我度過低潮的人是我老婆。」原PO坦言，自己現在最擔心的是，若對方繼續留在店裡，不僅可能影響員工與營運，若自己強硬切割，對方也可能情緒失控。原PO表示，自己曾想主動向太太坦白，但又害怕婚姻、家庭與共同經營的事業因此瓦解。

他目前打算先徹底停止與太太閨密的不倫關係，再以店務調整為由，將對方請離店裡，並重新訂定管理規範，但也擔心動作太慢，反而讓事情提前曝光。

貼文曝光後，網友紛紛痛批原PO，「你後悔不是因為對不起太太，而是因為發現自己外遇吃到黏牙，現在又搞不定，今天若她溫柔婉約又不計較名分，你根本不會發這篇」、「你太太真的很衰，好心收留閨密，結果老公跟閨密一起背刺她」、「你看來根本不心疼你太太，只想安全下莊，自私又噁心」、「放開你太太，她值得更好的」。

也有網友建議，「直接跟太太坦白，把所有財產轉給太太，你沒有財產，搞不好對方會自動放棄你」、「兩件事要同時處理，跟老婆坦白，至於要不要回到這段關係，讓你老婆自己決定」、「她沒有掌握你跟她上床的實質證據，那就先說服太太，指稱這個人想掌權想瘋了。要是她掀牌說你外遇，你也已經先取得太太的信任，面對閨密完全翻臉不認帳，把髒水全往她身上潑，或許還有機會保全你想要的婚姻與家庭，只是你要背負一輩子的罪惡感，因為你就是最大的騙子。」

外遇 婚姻

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