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他赴日買10多罐七味粉想帶回台灣 一查成分嚇傻：差點被法辦

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去日本玩買了十多罐七味粉，準備帶回台灣前發現竟然含有大麻成分，讓他非常訝異。 示意圖／ingimage
有網友去日本玩買了十多罐七味粉，準備帶回台灣前發現竟然含有大麻成分，讓他非常訝異。 示意圖／ingimage

有一名台灣網友赴日旅遊時購買了10多罐七味粉，原本只是想確認能否放在隨身行李帶上飛機，沒想到查詢相關規定後，竟發現部分日本七味粉含有「麻的成分」，讓他驚呼「差點要被法辦」，貼文曝光後也引起許多曾赴日購買調味料的旅客關注。

原PO在Threads發文表示，自己準備返台前上網查詢七味粉是否能攜帶登機，卻意外發現部分產品成分中含有「麻的成分」，讓他嚇得直呼「不查還好，一查命都要去一半了」，還幽默表示「難怪特別好吃」，慶幸自己及時發現問題。

有其他網友補充表示，日本的七味粉能不能帶回台灣，取決於包裝背面的「成分表」。比較安全的成分是「唐辛子、陳皮、黑白胡麻、山椒、紫蘇、生薑、青海苔」等，但若添加大麻籽或罌粟籽，則千萬不能帶回來，以免被沒收還要遭到法辦。

他指出傳統的七味粉為了增加香氣，會加入兩種種子，成分名稱為「麻の実」、「おのみ」、「あさのみ」、「麻種」代表的是大麻籽；「ケシの実」、「けしの実」、「芥子」代表的是罌粟籽。很多知名、歷史悠久的老字號，配方裡往往都含有大麻籽或罌粟籽，因此購買時一定要特別注意。

貼文也引發不少討論，「胡椒粉類我都會看，一堆不能買的，但有人說可以，假如真的被稽查到，荷包失血就是在個人」、「我知道很多七味粉都有成分問題，所以我在超市都忍住不敢買」、「難怪在日本吃丼飯的時候心情特別好」、「我上次帶了10幾罐回台灣，不就好狗運沒被查到。嚇死我」、「難怪我一直跟家人說，日本的七味粉和台灣的七味粉味道完全不一樣」。

日本 大麻

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