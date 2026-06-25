月領4萬常被笑！他曝「超爽日常」：真的不羨慕高薪族

現代人對理想生活的想像各不相同，有人追求高薪與物質條件，也有人認為收入夠用、日子過得自在更重要。一名男網友近日分享自己的生活方式，坦言雖然月薪只有4萬元，卻從未覺得日子難過，反而認為自己已經過上想要的生活，引起不少網友討論。

原PO在Dcard發文表示，父親過世後留下約30坪房屋，雖然屋齡已達30年，但經過整理與整修後，居住環境乾淨舒適，目前與仍在工作的母親同住。他觀察到，網路上常有人認為月收入至少要8萬、10萬元才能維持生活品質，但自己月薪僅4萬元，依然過得安穩且自在。

他進一步分享，目前從事的工作內容相對輕鬆，每天前2小時負責環境整理，其餘6小時只要坐著滑手機，加上特休與例假安排，每月約可休息13天。飲食方面相當簡單，晚餐通常在公司解決，平日開銷不高，交通則以一輛保養成本不高的二手車代步，住家門口也有停車空間。

原PO透露，即使月收入不高，扣除生活支出後，每月仍可留下約2萬5000元作為可運用資金，目前固定投入0050定期存款，也提早規劃退休與養老準備；保險部分則以基本保障為主，不會過度配置。他認為，收入高低並非衡量生活品質的唯一標準。

感情與家庭規劃上，原PO坦言自己沒有結婚、生子的打算，希望保有自由生活，只想單純談戀愛、認識不同的人。他直言，若無法提供孩子更好的成長環境，不如選擇不生育。平時除了工作，也會固定帶母親外出旅遊，每月安排一至兩次國內旅行，每年則至少出國一次，而母親最喜歡日本，母子倆已造訪過不少日本城市，也走遍台灣許多景點。

原PO表示，每個人的起點與選擇不同，有人努力累積財富，但未必來得及享受成果，因此自己更重視當下與生活品質，不會刻意與他人比較收入、車子或物質條件。面對外界對薪水與工作的質疑，他坦言並不在意「我活得自在」。

文章一出後馬上引起熱議，網友認為關鍵在「老爸有留房」。紛紛留言「那是因為你有房」、「笑死，第一句就不用看整篇了」、「你該感謝爸爸，拯救了」、「家裡有房，贏很多人了」、「不是啦，繼承一間房子了，你是在不在意什麼東西？」

但也有人覺得這種生活很棒，「至少對媽媽好，讚」、「我覺得你這樣的生活很好，不需要活在別人的眼光裡」、「其實挺勝利的，羨慕」、「認同，人活著開心比較重要」、「如果不結婚，不生小孩，不買房子這薪水夠了」、「這也是一種幸福」。