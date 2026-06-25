618囤衛生紙！送貨到家驚見「白蟻狂爬」她嚇瘋：不敢貪便宜了

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享購物經歷，她在618活動期間購買的一大箱的衛生紙，送貨到家後竟發現紙箱及未開封的衛生紙上布滿白蟻，讓她大呼「嚇瘋了！」並直言「以後不能貪小便宜」。

從該網友分享的照片中可以看到，紙箱表面及衛生紙包裝上爬滿了白蟻，場面讓人起雞皮疙瘩。她表示，事發後立刻向賣場客服反映，但未獲得回應，目前已申請退貨並請宅配公司將物品取回。

消息曝光後，引發網友熱議。不少人留言表示震驚與不安，「這也太可怕了吧！」、「起雞皮疙瘩，完全不敢想像！」也有人擔憂白蟻可能已經入侵該網友的居家環境，提醒她「小心白蟻進屋，要噴殺蟲劑比較保險」，甚至建議「最好找專業除蟲公司處理」。

對於這起事件，有網友推測問題可能出在倉儲環節，「這批貨應該是堆在倉庫裡時就被白蟻侵蝕了」、「小心你家的木質裝潢以後是不是有後遺症」。

該名女網友表示，目前已接獲客服回應，除了表示歉意也提供了200元折扣碼作為補償，但仍難消除她的心理陰影，直言「誰敢再買一次」。

本站曾介紹過「動物冷知識」，文章指出，並非所有白蟻都會啃食木材。根據研究，實際上會危害房屋木材的白蟻僅佔所有白蟻種類的4%，而大多數白蟻（超過60%）主要以土壤為食，被稱為「吃土專家」。然而，即便如此，白蟻進入室內仍可能造成潛在威脅，特別是對木質家具和裝潢。