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限動打卡有風險？她曝驚悚經歷 陌生網友上門找人：好想看妳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在咖啡廳打卡，未料收到讓她感到害怕的私訊。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名女網友在咖啡廳打卡，未料收到讓她感到害怕的私訊。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶近期在拍攝活動突遭狂粉持刀攻擊，關於女性安全的議題成為網友討論的焦點。一名女性某天在社群發限時動態打卡，標記所在咖啡廳後，竟然有一位網友直接私訊說自己在附近，把她嚇了一大跳，連忙跑出店外，該網友甚至直接去咖啡廳找她。經歷此驚悚事件後，她提醒大家拍照打卡最好離開後再發，以免被有心人士盯上。

一名女網友在Threads發文，表示她一直喜歡在吃美食或出去玩時拍照打卡，分享自己的生活。近日她在台中勤美商圈附近的咖啡廳喝下午茶，拍照打卡並標註地點後，立刻有一位網友私訊她，表示自己住在附近，詢問是否可以去找原PO。

網友的訊息把原PO嚇了一大跳，於是她連甜點都沒吃，立即請店家幫她打包起來，以最快的速度離開咖啡廳。沒想到那名網友又私訊她：「妳去哪裡了？我已經在咖啡廳裡面，但沒看到妳，我好想看看妳本人。」經過此事後，原PO養成了拍照打卡等離開後再發的習慣，並提醒網友們一定要保護好自己，「離開後發文」是很有效的自保手段。

此文一出，諸多網友也認同原PO離開後再發打卡的做法，一名網友分享類似經驗，表示以前她也是立刻發限時動態，某次發了之後收到網友的陌生訊息和拍她背影的照片，寫道「看妳限動在這，剛好在附近，過來看看妳」，甚至坐到她旁邊跟她聊天，讓她直呼「超級可怕」。

還有網友提到其他避免個資外洩的做法，例如去超商不要直接報電話，出示手機掃碼就好，因為她曾經被店員打電話騷擾過；深夜點外送時請外送員放到信箱上或門口就好，等外送員離開後再取餐，才能保護好自己的安全。

除了防止被騷擾外，還有網友指出延後發文的好處，他出國遊玩就是等到回國後才分享旅遊照片，為的就是防止親戚長輩看到貼文後請他代購，只要延後發文，就能表明自己已經回國了，「除了保護自己還要好好保護行李箱」。

衛福部保護服務司長郭彩榕提醒，不論是藝人或一般民眾，遇到被跟蹤等「私生飯」行為，可報警申請保護令，保障人身安全。而「跟騷保護令」與「家暴保護令」不同，家暴保護令適用於具有家庭關係或親密關係的對象；跟騷保護令則適用於沒有特定關係，但因單方面追求、性或性別相關因素而產生的跟蹤騷擾行為。她表示任何人都有可能遭遇，應善用法律保護自身安全。

跟蹤騷擾 保護令 限時動態 社群媒體

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