赴南韓注意！台人愛用「日本2款藥」入境全被沒收 還會留紀錄

準備前往南韓旅遊的民眾注意了！不少旅客習慣出國時攜帶感冒藥、止痛藥以備不時之需，但近日有在南韓擔任領隊的男子提醒，日本人氣成藥「大正百保能感冒藥」在南韓被列為管制藥品，禁止攜帶入境，近期甚至有旅客抵達釜山時遭海關攔查，一整盒感冒藥當場被沒收銷毀。此外，台灣人赴日常購買的「EVE止痛藥」也同樣列入管制名單，引發網友熱議與關注。

一名在南韓擔任領隊的網友近日於Threads上發文提醒，依據南韓《麻醉品管理法》規定，部分日本常見成藥因含有「二氫可待因」（Dihydrocodeine）或「右美沙芬」（Dextromethorphan）等成分，可能因具成癮風險而被列為管制藥品。其中，日本人氣感冒藥「大正百保能感冒藥」部分種類也包含相關成分，因此禁止旅客攜帶入境南韓，提醒計畫赴韓民眾務必事先確認藥品成分，以免遭海關查扣。

原PO指出，過去曾發生同事帶團期間，有旅客抵達釜山入境時遭南韓海關鎖定檢查行李，開箱後發現攜帶一盒「大正百保能感冒藥」，最終遭海關沒收並現場銷毀。對此，原PO提醒，民眾出國若有攜帶藥品需求，建議可事先前往家醫科就診，由醫師開立處方，並於出國時隨身攜帶藥品與處方箋，以便遇到海關查驗時提供相關證明，避免不必要的麻煩。

事實上，南韓自2025年4月起已將部分常見成藥列入管制範圍，除了「大正百保能感冒藥」外，許多台灣旅客赴日旅遊時經常購買的「EVE止痛藥」部分產品也受到限制。由於部分EVE止痛藥含有「丙烯異丙乙酸尿」（Allylisopropylacetylurea）成分，被韓方認定為具有抗精神性藥物性質，因此禁止旅客攜帶入境南韓，提醒民眾出國前應事先確認藥品成分與當地相關規定。

南韓關稅廳也曾提醒，若旅客違規攜帶相關藥品入境，海關可依法進行扣留、沒收及銷毀處理，若涉及較嚴重情節，甚至可能面臨刑事調查。過去韓媒《朝鮮日報》曾報導，有民眾赴日購買EVE止痛藥後返韓，入境時遭海關認定藥品含有抗精神性成分，除需填寫相關聲明外，藥品也遭沒收銷毀，並留下違規紀錄。對此，提醒計畫赴南韓旅遊的民眾，出發前務必確認攜帶藥品是否符合當地規定，以免影響行程。