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買西瓜送小番茄？「保鮮膜凸一塊」神奇包法曝光 農業部揭保存關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
許多市場、量販店都能買到切半販售的西瓜，通常會在切面覆蓋保鮮膜保持新鮮，不過有網友近日發現，有店家竟在西瓜上方擺放小番茄，乍看之下宛如「買西瓜送小番茄」，讓她直呼相當新奇。圖／AI生成
許多市場、量販店都能買到切半販售的西瓜，通常會在切面覆蓋保鮮膜保持新鮮，不過有網友近日發現，有店家竟在西瓜上方擺放小番茄，乍看之下宛如「買西瓜送小番茄」，讓她直呼相當新奇。圖／AI生成

許多市場、量販店都能買到切半販售的西瓜，通常會在切面覆蓋保鮮膜保持新鮮，不過有網友近日發現，有店家竟在西瓜上方擺放小番茄，乍看之下宛如「買西瓜送小番茄」，讓她直呼相當新奇。分享照片後才得知，原來小番茄並非贈品，而是有特殊用途，貼文曝光後也掀起網友熱烈討論。

有女網友近日在Threads上分享一張照片，只見店內販售的半顆西瓜，每個切面上方都放著一顆小番茄，接著才覆蓋保鮮膜封裝。她表示，自己第一次看到西瓜採用這種方式販售，原本還以為是「買西瓜送小番茄」，覺得相當有趣，沒想到最後才發現，真正讓她意外的是自己的誤會。

原PO進一步透露，聽聞店家在西瓜上放置小番茄，是為了避免保鮮膜直接貼合西瓜切面，讓水果能維持較佳狀態。她也在留言中補充，自己曾詢問韓國家人，得知保鮮膜若緊貼西瓜表面，容易產生水氣，增加變軟、腐壞及細菌滋生的可能，因此才會利用小番茄墊出空間。她笑稱，這個做法相當合理，甚至也可能兼具防止小朋友亂戳西瓜的效果。

貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，「原來還有這種用法，長知識了」、「一顆小番茄撐起了所有」、「可能就是為了不要讓人亂戳西瓜」、「可以避免有人戳完不買」，也有網友笑稱，若換成其他物品墊在西瓜上，可能會出現更意想不到的畫面。

不過原PO也坦言，自己並不確定「小番茄墊西瓜」的說法是否正確，只是覺得這種販售方式相當新奇有趣。對此，有瓜農表示，連他們也是第一次聽到這種做法，平時販售切開的西瓜時，仍會建議以保鮮膜完整包覆，避免接觸空氣後氧化，導致產生異味。因此，他認為店家放置小番茄，或許更可能是為了避免消費者直接用手觸碰、戳弄西瓜表面，畢竟不少客人會習慣先試探果肉品質。

至於西瓜的保存方式，農業部「食農教育資訊整合平台」指出，完整未切的西瓜可放置於陰涼通風處保存，但建議在3天內食用完畢；若已經切開，因表面接觸空氣容易氧化，不論是否使用保鮮膜或塑膠袋包覆，都建議在食用前先削除外層氧化部分，同樣以3天內吃完為佳。此外，除非能在一天內食用完畢，否則不建議將西瓜切塊後冷藏，以免接觸面積增加導致更快氧化、出水影響口感。

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