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訂閱ChatGPT信用卡遭盜刷近9萬元！苦主發文示警 玉山卡友也喊「中招」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網表示訂閱ChatGPT付費服務後，信用卡遭不明人士盜刷新台幣8萬8000元。示意圖／ingimage
一名女網表示訂閱ChatGPT付費服務後，信用卡遭不明人士盜刷新台幣8萬8000元。示意圖／ingimage

一名女網友昨(23)日在Threads發文表示，自己訂閱ChatGPT付費服務後不久，信用卡竟遭不明人士盜刷，短時間內出現多筆大額海外交易，總金額接近新台幣8萬8000元，讓她嚇得緊急聯絡銀行停卡處理，貼文曝光後也引發大批網友熱議，不少人分享近期也有類似經驗。

原PO表示，自己近期訂閱ChatGPT Pro服務，沒想到信用卡卻在半夜3、4點遭連續盜刷，多筆消費金額高達8000多元，累積損失近9萬元。她透露，目前已向玉山銀行通報並停卡處理，並坦言「現在暫時不敢再用任何AI了」。

貼文曝光後，不少網友留言表示近期也曾遇過類似的情形。

有網友指出，自己同樣使用玉山信用卡，也曾遭到標示為OpenAI的境外交易盜刷，「被刷了三筆，第四筆才被銀行擋下來」；另有網友表示，自己只是綁定ChatGPT試用首月免費方案，卻在短短4天後信用卡就出現異常交易通知。

不過，也有不少人認為未必與ChatGPT本身有直接關係。一名網友表示，自己並未訂閱任何AI服務，但自己的玉山信用卡同樣遭到盜刷；另有人透露，自己的信用卡曾被拿去購買遊戲點數、珠寶或國外接送服務，顯示卡號外洩可能來自不同管道。

部分留言更指出，原PO事後查詢OpenAI帳單紀錄，並未發現相關付費紀錄，因此推測較可能是信用卡資料外流，而非ChatGPT官方系統遭到入侵。

對於盜刷風險，有網友建議平時可關閉國外實體及線上刷卡功能，僅在需要時再開啟；也有人分享自己將信用卡刷卡上限設定較低，或改用Apple Pay、Google Play、電信帳單代扣等方式付款，避免直接輸入信用卡資訊，都能藉此降低遭盜刷的機率。

信用卡 盜刷 玉山 玉山銀行 ChatGPT OpenAI

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