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這什麼？日本餐廳整排「台灣料理」台人全看傻：根本沒吃過

聯合新聞網／ 綜合報導
日本餐廳菜單常會出現一些冠上「台灣」字眼的菜色，不過實際上台灣人卻沒有吃過那些料理。 圖／AI生成
日本餐廳菜單常會出現一些冠上「台灣」字眼的菜色，不過實際上台灣人卻沒有吃過那些料理。 圖／AI生成

台灣美食在海外擁有高人氣，但有時候掛上「台灣」兩字的料理，可能連台灣人自己都沒看過。旅遊達人「旅人老K」近日分享，自己在電視節目中看到日本愛知縣豐田市一間中華料理店，發現菜單上超過一半餐點都以「台灣」命名，包括台灣餃子、台灣馬鈴薯、台灣炒飯、台灣咖哩等，讓他忍不住笑說：「這些東西在台灣根本沒吃過。」

老K在臉書粉專「旅人老K 偏愛日本」指出，這間名為「台灣ケンさん（台灣肯先生）」的店家，菜單設計相當有特色，許多料理前面都加上「台灣」作為名稱，除了台灣拉麵外，還出現台灣煮卵、台灣肉豆腐、台灣糖醋肉等組合。

對此，老K解釋，這並不是店家誤解台灣飲食文化，而是日本愛知縣、名古屋一帶發展已久的特殊「台灣料理」風格。起源可追溯至當地知名店家「味仙」推出的「台灣拉麵」，透過大量絞肉、辣椒與蒜頭打造重口味風格，意外受到歡迎，之後逐漸演變成地方飲食特色。

台灣拉麵爆紅後，在愛知縣一帶也逐漸形成一種有趣現象，只要料理加入帶辣感的絞肉配料，就容易被冠上「台灣」名號。但老K也笑說，身為正宗台灣人，看完可能會滿頭問號「等等，這些東西我們在台灣根本沒吃過啊！」，電視節目主持人也說「台灣並沒有這些」。

貼文曝光後掀起討論，不少網友笑稱，「只要是特別強調台灣的食物，通常都是台灣沒有的」、「台人問號.jpg」、「台灣咖哩沒有螢光色我可是不承認的喔」、「台灣拉麵！去日本第一次聽到」，也有人表示，「日本的台灣料理店90%以上都中國人開的」、「根據經驗，通常在日本會刻意標榜台灣開頭的店或商品，89.64%是中國人開的」。

本站曾報導，日職福岡軟銀鷹在5月22日至5月24日對抗日本火腿隊，並且舉辦「軟銀鷹亞洲日」主題活動，一大亮點便是推出亞洲各國風味期間限定美食，包含「台灣熱狗堡」、「徐若熙的滷肉飯」、「徐若熙的雞肉飯」與「徐若熙的古早味蛋糕」。

但一看內容物，會發現不太對勁，「台灣熱狗堡」是在刈包中加入台式香腸，並撒上花生粉與香菜；「徐若熙的滷肉飯」是以滷肉塊取代肉燥；「徐若熙的雞肉飯」則鋪上雞肉絲與生菜；「徐若熙的古早味蛋糕」裡面加入大量鮮奶油，並夾入草莓等水果。

四款「台灣料理」也引發網友熱烈討論，紛紛譴責台灣美食遭魔改，直呼：「刈包請夾五花肉」、「那是滷肉+飯不是滷肉飯」、「古早味蛋糕就是要單吃啊」，也有不少人開玩笑表示：「請不要惹台灣人生氣」、「這就是義大利人看鳳梨披薩的心情」。

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