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桃園住1晚1.5萬！Cheap見「牛肉麵近700元」傻眼：最後躲房吃泡麵

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅示意圖。圖／AI生成
國旅示意圖。圖／AI生成

國旅價格爭議不斷，百萬網紅Cheap近日分享入住桃園大溪一間度假酒店的經驗，感嘆原本就知道國旅不便宜，實際消費後仍被價格嚇到，不僅一晚房價約1萬5000元，一碗牛肉麵加上服務費更接近700元，讓他直呼，花同樣的預算到海外旅遊，住宿品質與度假體驗恐怕更好，「國旅真的就是矮人一階」。

Cheap在臉書以「國旅好貴」為題發文表示，上周前往桃園大溪威斯汀度假酒店住宿，覺得各種消費價格都貴得驚人，幽默形容自己「來到大溪地」。飯店房價每晚約1萬5000元，雖然設有迷你旋轉木馬、迷你卡丁車等親子設施，但當地經常下雨，戶外活動可能受到影響。

館內餐飲價格也讓Cheap相當驚訝，一碗牛肉麵要價620元，另加一成服務費後約682元，接近700元，笑稱「700元吃春水堂被碎念，那你吃過700元的牛肉麵嗎？」。另外印尼炒飯則要780元，若再加上服務費，價格逼近千元，連一杯飲料也要300元，「最後躲回房間吃泡麵」。他在留言區貼出照片表示，房內因環保法規未主動提供一次性備品，旅客必須自行攜帶，或另外付200元費用購買。

Cheap推測，飯店價格較高，可能與主打親子客群有關，許多家長擔心帶年幼孩子出國不方便，因此即使國旅房價不低，飯店假日仍幾乎客滿。他直言，對有孩子的家庭而言，館內親子設施或許具有吸引力，「有小孩可以考慮，沒小孩還去就是找罪受」。

Cheap也比較國內外旅遊的住宿體驗，認為若有一晚1萬5000元的預算，不妨考慮沖繩、富國島或峇里島等地，不僅可能住到真正擁有私人泳池、發呆亭的Villa，還能享受「當國王」的度假感受。他透露，自己過去到峇里島旅遊，平均每晚住宿約7500元，就已經能住得相當舒適。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人留言表示，「玩國旅才是真正展現財力的方式呀」、「現在出門玩基本500元起跳，除非只想去百貨公司吹冷氣」、「我跟我老婆淡季飛沖繩，台中星宇來回五天四夜，機加酒也差不多一萬五，難怪我們每年都去」。也有網友認為，最氣的是部分業者僅設置小型遊戲室便宣稱是親子飯店，再透過網紅宣傳提高房價。

本站報導，旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」曾於臉書發文表示，與家人入住濟州島房間約3至4坪，配置一張雙人床及一張單人床，房內設有大片落地窗，一晚住宿費僅約新台幣615元，認為當地住宿價格比預期更親民，部分情況下甚至比台灣國旅更具價格優勢，引發網友熱議。

Cheap 國旅

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