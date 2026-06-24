豬五花變豬九花！連鎖火鍋肉品挨轟「體脂過高」 店家道歉邀免費招待

連鎖火鍋吃到飽品牌「和牛涮」近日因肉品引起不少消費者討論。一名網友日前前往新北市板橋文化店用餐，點選豬五花肉品時，卻收到一盤油脂比例極高的豬肉，讓他忍不住在Threads發文吐槽：「今天點了一份豬五花，來的卻是豬九花，你們家的豬是不是體脂過高了？」貼文曝光後引起3.2萬名網友按讚，逾千名網友留言熱議，也有人曬出不同分店相似的「豬九花」照片。

從原PO上傳的照片可見，盤中豬五花肉片幾乎被大片白色脂肪覆蓋，瘦肉比例明顯偏低，不少網友看後直呼誇張，甚至有人笑稱「不說還以為是胸口油送一點肉」、「這根本是極上和油」。

留言區湧入不少曾到和牛涮消費的民眾分享類似經驗。有網友表示，「這應該不是第一盤，他們第一盤都美美的」，質疑後續補上的肉品品質明顯下降；也有人指出，「之前也拿到類似的牛七花，這種品質還敢端給客人，服務費收假的嗎？」

除了板橋文化店外，也有來自台中五權店等分店的消費者留言表示遇過品質不穩定的情況。不過部分網友認為，若店家願意即時處理，仍可接受。一名消費者透露，曾要求更換肉品後，主管立即出面致歉，因此願意再給店家一次機會。

針對肉品品質把關問題，網友們也質疑從切肉到出餐必須經過多道程序，竟無人發現異常。有人直言：「是在點豬肉不是點豬油，為什麼還有辦法端出來？」認為內部品管機制有待加強。

不過也有部分消費者認為，和牛涮的牛肉表現仍維持一定水準。原PO就表示，當天用餐時牛肉品質不錯，問題主要出在豬肉品項。

值得注意的是，留言中不少網友將矛頭指向王品集團旗下吃到飽品牌的整體品質管理。有消費者表示，相較之下，王品集團旗下非吃到飽的品牌如青花驕、石二鍋等表現較為穩定。原PO也回應認同，「這兩家真的都讚」。

和牛涮私訊致歉邀免費招待 消費者婉拒：希望改善品管

事件延燒後，店家也主動透過私訊向當事人致歉，希望挽回消費者信任。

從當事人公開的對話擷圖可見，和牛涮板橋文化店店經理表示，對於當天餐點品質問題相當重視，會立即檢討並確認出餐品質，並對造成不佳用餐體驗表達歉意，「造成您用餐體驗不佳，我與團隊夥伴深感抱歉，是否能請黃先生再給我們一次機會，能再次招待黃先生來用餐，以表歉意，費用由我們負擔。」

不過原PO以工作為由禮貌婉拒招待邀請。他在回覆中指出，對於店家深夜仍積極回應並致歉感到敬佩，也認為道歉本身並非只是為了補償，而是希望店家能真誠面對問題。他也提到，看到不少網友分享類似經驗，顯示相關問題並非個案，希望店家能重新檢視肉品管理與品質控管流程，避免相同情況持續發生。