神明也懂名牌？「濟顛禪師」遭起底穿近5萬元LV球鞋 玄濟宮登記性質掀議

台東「玄濟宮」自稱是「濟顛禪師」、「東方紫微聖人」的主事者鄔馨茹宣稱能與外星文明對接，預言外星使節將降臨台東，甚至出現信徒在遶境活動中當街下跪膜拜等畫面，引發熱烈討論。有網友眼尖發現，鄔馨茹曾穿著兩雙精品品牌Louis Vuitton（LV）運動鞋，皆要價5位數，揶揄表示「神棍真的很賺，首先你要找到你的市場」。

一名網友在Threads發布兩張擷圖，發現鄔馨茹曾在過往公開場合穿著兩雙精品品牌Louis Vuitton（LV）運動鞋。其中一雙為粉白色系款式，官網售價約4萬4500元；另一雙則被比對為黑白配色的「Black Mesh Monogram」款式，售價約4萬8349元。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友留言嘲諷，「一雙鞋居然是我一個月的薪水」、「神明附身還知道要穿名牌」、「外星人也懂LV」、「尬電：謝謝信徒供我買名牌」、「她的確不偷不搶，有問題的是捐錢給她的信徒」。也有網友質疑，「濟公都能假了，鞋能真嗎」、「你確定他穿的是正品？」、「有沒有可能是仿冒的」。

有人分享自身接觸宗教團體的經驗，表示有可能收到信徒贈送的名牌商品，「可能都是信徒買給她的，以前我去的宮廟乩身也會這樣，知道你賺錢多，就會開口要東西」、「遇過牧師夫妻，拿基督徒的奉獻直接買2間有電梯大樓的房子」、「曾經在健身房遇過一個喇嘛，他洗澡時還有弟子幫他搓背，因為我去的健身房有三溫暖」。不過，這類說法均為網友個人經驗，無法證實鄔馨茹所穿精品的實際來源。

根據TVBS報導，鄔馨茹被爆出疑似要求信徒參與特定儀式時支付6000元費用，且款項並非匯入宮廟公用帳戶，而是轉入私人帳戶。網路節目《半夜停看聽》主持人JJ涵與伊芙蝶也在節目上聲稱，該機構雖以宗教名義對外活動，但其登記資料卻是服飾機構，並非宗教法人。