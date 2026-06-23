青菜一盤350元！「鼎泰豐地瓜葉」突漲25% 網嘆：有錢人吃的

萬物皆漲，如今連平價的國民蔬菜也逐漸讓人高攀不起。近日，一名網友發文驚呼，知名台灣餐飲指標「鼎泰豐」的地瓜葉價格，竟然默默從一盤280元直接調整至350元。貼文一出引發網友熱議，許多老饕也紛紛出面點破，這盤「鑲金地瓜葉」背後其實藏有高昂的人事成本，感嘆「以前沒錢吃地瓜葉，現在是沒錢吃地瓜葉」。

該名網友在Threads發文直呼：「鼎泰豐地瓜葉為什麼從280漲到350？地瓜葉欸！」原PO不解表示，自己並非消費不起或刻意要攻擊店家，而是地瓜葉在一般人的認知中屬於成本極為低廉的常規蔬菜，這波短時間內高達25%的漲幅，讓他忍不住好奇其背後的調價脈絡。

許多家庭主婦與愛吃小吃攤的鄉民隨即現身附和，點出這項定價與市井生活的巨大反差，紛紛直言：「去巷口黑白切麵店，一份現燙地瓜葉只要35到40元，在傳統市場50元就能買到三大袋」、「這根本是『盤子地瓜葉』，350元在菜市場買會吃到吐！」

面對排山倒海的「天價」質疑，內行網友指出，鼎泰豐的蔬菜能維持「閉眼吃都不怕吃到粗梗、蝸牛或菜蟲」的最高品質，關鍵在於背後高昂的人力。員工必須一葉一根地手工去莖、撕除表面纖維、只保留最鮮嫩的頂級幼葉。為了上桌那一盤精緻地瓜葉，廚房可能得直接挑掉大半桶的粗菜，報廢率與耗損成本極高。

此外，鼎泰豐外場服務生月薪普遍五萬多起跳，堪稱全台餐飲界頂標。顧客消費的本質不單是地瓜葉，更包含了周邊的精緻服務、高昂的百貨抽成，以及炎炎夏日裡舒適的冷氣環境與極致刀工。更有內行民眾強調，鼎泰豐所使用的地瓜葉與一般人認知中「葉用與地瓜肉共用」的品種不同，屬於專業改良的葉菜品系，口感與甜度自然與一般路邊攤有所區隔。

有網友客觀分析，近年來基本薪資調漲、全台水電調升，加上颱風、豪大雨過後菜價大幅波動，大餐廳將均價轉嫁在消費者身上屬於正常的營運機制，這正是自由市場的日常，直言「價錢一直都不是問題，品質才是。如果花350元跟路邊攤只差一個盤子，大家才要發瘋。」