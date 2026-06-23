快訊

北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

青菜一盤350元！「鼎泰豐地瓜葉」突漲25% 網嘆：有錢人吃的

聯合新聞網／ 綜合報導
內行饕客指出，鼎泰豐其高定價背後包含人工精細挑選、剔除粗莖纖維的高耗損率，以及業界頂標的人事服務成本。聯合報系資料照
內行饕客指出，鼎泰豐其高定價背後包含人工精細挑選、剔除粗莖纖維的高耗損率，以及業界頂標的人事服務成本。聯合報系資料照

萬物皆漲，如今連平價的國民蔬菜也逐漸讓人高攀不起。近日，一名網友發文驚呼，知名台灣餐飲指標「鼎泰豐」的地瓜葉價格，竟然默默從一盤280元直接調整至350元。貼文一出引發網友熱議，許多老饕也紛紛出面點破，這盤「鑲金地瓜葉」背後其實藏有高昂的人事成本，感嘆「以前沒錢吃地瓜葉，現在是沒錢吃地瓜葉」。

該名網友在Threads發文直呼：「鼎泰豐地瓜葉為什麼從280漲到350？地瓜葉欸！」原PO不解表示，自己並非消費不起或刻意要攻擊店家，而是地瓜葉在一般人的認知中屬於成本極為低廉的常規蔬菜，這波短時間內高達25%的漲幅，讓他忍不住好奇其背後的調價脈絡。

許多家庭主婦與愛吃小吃攤的鄉民隨即現身附和，點出這項定價與市井生活的巨大反差，紛紛直言：「去巷口黑白切麵店，一份現燙地瓜葉只要35到40元，在傳統市場50元就能買到三大袋」、「這根本是『盤子地瓜葉』，350元在菜市場買會吃到吐！」

面對排山倒海的「天價」質疑，內行網友指出，鼎泰豐的蔬菜能維持「閉眼吃都不怕吃到粗梗、蝸牛或菜蟲」的最高品質，關鍵在於背後高昂的人力。員工必須一葉一根地手工去莖、撕除表面纖維、只保留最鮮嫩的頂級幼葉。為了上桌那一盤精緻地瓜葉，廚房可能得直接挑掉大半桶的粗菜，報廢率與耗損成本極高。

此外，鼎泰豐外場服務生月薪普遍五萬多起跳，堪稱全台餐飲界頂標。顧客消費的本質不單是地瓜葉，更包含了周邊的精緻服務、高昂的百貨抽成，以及炎炎夏日裡舒適的冷氣環境與極致刀工。更有內行民眾強調，鼎泰豐所使用的地瓜葉與一般人認知中「葉用與地瓜肉共用」的品種不同，屬於專業改良的葉菜品系，口感與甜度自然與一般路邊攤有所區隔。

有網友客觀分析，近年來基本薪資調漲、全台水電調升，加上颱風、豪大雨過後菜價大幅波動，大餐廳將均價轉嫁在消費者身上屬於正常的營運機制，這正是自由市場的日常，直言「價錢一直都不是問題，品質才是。如果花350元跟路邊攤只差一個盤子，大家才要發瘋。」

鼎泰豐 台灣 蔬菜 服務生 餐飲 餐飲業 時薪 薪水

延伸閱讀

三媽臭臭鍋頻喊漲一鍋逼近200元 網推2大替代品牌：CP值完勝

阿嬤去Buffet「只吃沙拉炒飯湯」！過來人揭真相：高級大人日常

你以為的「高纖蔬菜」只是後段班！排便不順改吃這道：纖維質狂飆3倍

爭鮮最強非壽司？他狂推1冷盤「QQ好吃」 同好點爆：有辦桌的味道

相關新聞

青菜一盤350元！「鼎泰豐地瓜葉」突漲25% 網嘆：有錢人吃的

萬物皆漲，如今連平價的國民蔬菜也逐漸讓人高攀不起。近日，一名網友發文驚呼，知名台灣餐飲指標「鼎泰豐」的地瓜葉價格，竟然默默從一盤280元直接調整至350元。貼文一出引發網友熱議，許多老饕也紛紛出面點破，這盤「鑲金地瓜葉」背後其實藏有高昂的人事成本，感嘆「以前沒錢吃地瓜葉，現在是沒錢吃地瓜葉」。

摩斯漢堡「6大隱藏服務」曝光！生菜醬料免費加 常客大讚：現在才知道

速食品牌摩斯漢堡深受不少消費者喜愛，近日一名網友分享摩斯漢堡「6大隱藏服務」，包括漢堡生菜、醬料免費加量，紅茶可加檸檬片或奶油球，套餐薯條也能更換成雞塊，讓不少常客直呼「現在才知道」、「感覺超讚的啦」。

網路訂房選當地貨幣較省？網紅實測「台幣反而便宜」 揭1細節更需注意

不少旅客在訂房平台預訂海外飯店時，會將顯示貨幣切換成住宿地的當地貨幣，認為可以避免匯率轉換產生額外費用。不過，旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」實際測試後發現，預訂韓國飯店時，選擇以台幣顯示的最終扣款金額，反而比選擇韓幣便宜約1%，直言「選當地貨幣一定最便宜」的說法未必完全正確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。