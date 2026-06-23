摩斯漢堡「6大隱藏服務」曝光！生菜醬料免費加 常客大讚：現在才知道

速食品牌摩斯漢堡深受不少消費者喜愛，近日一名網友分享摩斯漢堡「6大隱藏服務」，包括漢堡生菜、醬料免費加量，紅茶可加檸檬片或奶油球，套餐薯條也能更換成雞塊，讓不少常客直呼「現在才知道」、「感覺超讚的啦」。

原PO近日在社群平台Threads發文表示，她最近才發現摩斯漢堡有許多隱藏服務，包括：一、漢堡的生菜或醬料可以免費增加份量；二、紅茶可以免費加檸檬片變成清爽的檸檬紅茶；三、買紅茶可以免費索取一顆奶油球自製奶茶；四、點含花生醬的早餐可以要求將花生醬塗抹在兩片麵包上；五、套餐若不想吃薯條可以免費換雞塊；六、套餐加5元可以換大份沙拉。

原PO加碼分享，她日前購買漢堡時，店員甚至主動詢問是否需要多加一片番茄，且番茄切得相當厚實，讓她相當驚喜，並好奇詢問「大家還知道摩斯有哪些隱藏服務嗎」？

貼文曝光後，引起大批摩斯愛好者討論，不少人表示即使經常光顧，也從未聽過這些點餐方式，紛紛留言「薯條可以免費換雞塊好佛心」、「加生菜很棒」、「沙拉很好吃」、「曾飲料剛拿到手下一秒打翻了，直接再免費做新的給我」。

有網友補充，紅茶的檸檬片不一定只能加一片，只要需求合理，部分門市可能願意多給，「喜歡紅茶加檸檬片的，其實可以加三片不加價」、「加檸檬沒有片數限制，只要不要太誇張，基本上都會給」。另有人推薦加入兩顆奶油球，或將紅茶與鮮奶混合，調製成自己喜歡的風味。

有網友表示，原PO提到的隱藏服務每間門市可能略有不同，不同時期的規則也會有調整，「我曾在摩斯工作過，我都不知道薯條可以換雞塊」、「生菜可以加這點我知道，但不是每一家分店都願意幫忙加」。至於原PO提到的免費加番茄片，有員工指出，「番茄純粹切太厚超過標準克數，店員路過」、「番茄太大片可能是那間店的刀子不利，不好切，給你賺到 」、「番茄沒有免費加，只有免費拿掉」。

曾有網友觀察到公司同事每天早餐都買摩斯餐點，某天實際跟著嘗試後意外被圈粉，直呼一份只要45元的「火腿歐姆蛋堡」不只份量超出預期，生菜給得也相當有誠意，讓她忍不住連續吃了一周。文章也釣出內行人表示，「花生醬可以要求抹雙面，然後生菜可以要求多一點」、「摩斯都可以跟他說菜多」、「再補一個單買摩斯紅茶的買法，下載APP找到隨買跨店取，進去買券，常常都會有買多少送多少，平均下來一杯變25左右」。