網路訂房選當地貨幣較省？網紅實測「台幣反而便宜」 揭1細節更需注意

不少旅客在訂房平台預訂海外飯店時，會將顯示貨幣切換成住宿地的當地貨幣，認為可以避免匯率轉換產生額外費用。不過，旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」實際測試後發現，預訂韓國飯店時，選擇以台幣顯示的最終扣款金額，反而比選擇韓幣便宜約1%，直言「選當地貨幣一定最便宜」的說法未必完全正確。

「不奇而遇Steven & Sia」日前在臉書粉專發文表示，近日看到有網友透過Agoda訂房，卻發現信用卡最終扣款金額與平台一開始顯示的價格不同，因此上網求助。留言區不少網友指出，預訂海外飯店時，最好將平台的「顯示貨幣」切換成住宿所在地的貨幣，避免顯示貨幣與實際收費貨幣不同，可能產生最高5%的額外價差。

為了驗證這項說法是否正確，粉專使用同一張台灣信用卡，預訂同一天、同一家釜山飯店的相同房型，付款條件也完全一致，唯一調整的項目就是Agoda平台上的顯示貨幣。實測結果顯示，當訂房頁面以台幣顯示時，房價為2458元，最後信用卡扣款金額同樣是2458元；但將顯示貨幣切換成韓幣後，頁面價格為11萬9128韓元，使用同一張台灣信用卡付款，最後卻被扣款2481元。兩種付款方式相差23元，約為0.94%。

為了增加測試樣本，粉專隨後又選擇另外兩家釜山飯店，以相同方式比較台幣與韓幣顯示的最終付款金額，結果同樣都是選擇台幣較便宜，價差約落在1%左右。粉專分析，這可能是訂房平台採用的換算匯率，跟台灣信用卡實際刷卡匯率不同有關。有時平台直接將房價換算成台幣的結果，可能比信用卡將韓幣換算為台幣更加划算。

粉專也提醒，網路訂房真正需要留意的是「延後付款」，有比較高的機率被多收3-5%費用。畢竟不是當下立刻扣款，等到付款日才結算，這期間如果匯率變動或等付款日再重新換算價格，扣款金額就可能比一開始還高，「我自己就有被多收約4%的費用」。因此消費者不必盲目相信「一定要選當地貨幣」的說法，建議在付款前先分別切換台幣與當地貨幣進行比較，以免預訂高價飯店或多晚住宿時，無意間多付幾百元甚至上千元。

曾有旅遊達人實測用5種方式透過Agoda訂房，發現與直接使用APP訂房相比，經過第三方網站導入可以便宜近台幣300元，顯示最便宜的方式就是不透過APP，在無痕模式下經由Skyscanner訂房。另外也有人指出，Agoda過去曾出現有訂房但飯店卻沒受理、出現假房源或非法民宿、第三方代理房源未經授權等問題，讓許多網友認為透過Agoda訂房需要比較謹慎。